Fallece Martín Gavica Garduño, ex Presidente Municipal de Mazatlán

Martín Gavica Garduño, Presidente Municipal de Mazatlán en el trienio de 1993 a 1995, falleció este martes en el puerto.

“Se fue en paz y rodeado de amor”, publicó su hijo Martín Gavica en sus redes sociales.

De profesión contador y militante del Partido Revolucionario Institucional, Gavica Garduño tomó posesión como Presidente Municipal tras ganar las elecciones luego de la gestión del panista Humberto Rice García.

Durante su gestión se construyó el Monumento a la Continuidad de la Vida en el Paseo Claussen.

De su matrimonio de más de 40 años con Ana Isabel Sáenz de Gavica, conocida como Anabella y fallecida en 2008, nacieron sus cuatro hijos: Analú, Martín, Anabella y Gabriel.

Durante la gestión de Gavica Garduño también se instauró la entrega anual de la Medalla al Mérito Femenino Agustina Monterde, con la cual se reconocen y celebran la obra y trayectoria de las mazatlecas ilustres y que a la fecha se sigue entregando.