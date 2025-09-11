$!Fallece ‘Osito’, el perrito rescatado en Mazatlán tras ser golpeado con una pala

MAZATLÁN._ El perrito “Osito”, rescatado por la joven mazatleca Dana Osuna tras haber sido golpeado el 7 de julio con una pala en la planta alta de un domicilio del fraccionamiento Misiones, falleció el miércoles 10 de septiembre. El lomito recibía atención médica especializada debido a una hernia anal e insuficiencia renal. A través de sus redes sociales, Dana Osuna publicó la noticia del deceso del perrito, a quien de cariño le llamó “Osito”.

Dana y su “Osito” viajaron hace días a Culiacán para que el animal fuera operado. Tras salir de la cirugía, su estado de salud no mejoró. “No ha mejorado, sigue decaído y con insuficiencia renal crítica, me dicen que no hay más que hacer, solo esperar un milagro o que sus riñones dejen de funcionar en su totalidad”, publicó el pasado miércoles. La joven rescatista denunció que “Osito” cayó en ese estado de salud debido a que en el albergue municipal “Huellitas del Bienestar”, ubicado en el Parque Central, no recibió los cuidados adecuados. “Osito” estuvo en resguardado en el albergue seis días.

Apenas el pasado 3 de septiembre lo trasladó otra vez a Culiacán en busca de atención para salvar su vida. Ya de regreso a Mazatlán, Dana informó el pasado miércoles que, durante el traslado al puerto, le dejó de hacer cariños a “Osito” y el perrito se paró y le ladró. “Quiere vivir, ya casi llegamos a Mazatlán”, dijo. Minutos después, al llegar a su casa, Dana informó que “Osito” se subió a su cama y falleció. “No hace ni tres minutos que habíamos llegado a Mazatlán, se acostó en su camita donde siempre se acostaba y falleció”, expresó. “Gracias a mi guerrero, mi compañero de atletismo, mi chiqueon y exigente del cariño, no sabes cuánta falta me harás. ¿Quién me aguantará el ritmo de correr y no cansarse? A quién le diré ‘Osoooo, ositoooo’ e irá a pedirme cariño, y quién nos pegará con el cono en casa jajaja te amo mi amor, gracias por todo el amor y protegerme cuando salimos en la noche al Oxxo, Kiosko o íbamos a jugar al parque y nos subíamos a las rampas, o cuando íbamos a la tienda y te compraba tu empanada de cajeta. Te voy a extrañar tanto, te amooo, con mucho cariño, la persona que más te amó”, escribió Dana en sus redes sociales.