Fallece San Juanita, joven apoyada por lectores de Noroeste; su mamá pide ayuda para gastos funerales y traslado a Durango

MAZATLÁN._ San Juanita García, la joven de 26 años, que desde hace años los fieles lectores de Noroeste, a través de este medio, la estuvieron apoyando con donativos económicos, pañales y material, falleció la noche de ayer viernes en su casa, a consecuencia de complicaciones respiratorias.

Su mamá Teresa Rojas informó de la muerte de su hija y solicitó apoyo económico urgente para el pago del funeral aquí en Mazatlán y para trasladar el cuerpo de San Juanita al poblado de Llano Grande, en Durango.

El cuerpo de San Juanita se encuentra en la funeraria nueva que está frente a la Central Camionera y va a ser trasladado a una funeraria de la Colonia Juárez esta tarde-noche, cerca del hospital municipal.

Teresa Rojas espera reunir con urgencia el dinero para poder pagar la funeraria y para el traslado hacia Llano Grande, en Durango, donde será sepultada.

La joven tenía parálisis cerebral y permanecía en cama.

Decenas de veces fue apoyada, y la más reciente ayuda la recibió el pasado 21 de junio. Noroeste le entregó hasta su casa dos colchones para su comodidad, ya que su mamá Teresa Rojas solicitó ante este medio al apoyo de los lectores, pues la joven dormía en un colchón en mal estado, con resortes sueltos que le causaban llagas en la espalda.

Este apoyo, como muchos, fue gracias a la donación de 2 mil 100 pesos de dos lectores anónimos de Noroeste.

Para apoyarla

Si usted desea apoyar para el funeral y traslado de San Juanita a Durango, puede traer su donativo a las instalaciones de Noroeste, ubicadas en calle Río Amazonas, número 602, en el Fraccionamiento Campo Bello, a un costado de los Juzgados Familiares.