Fallecieron cuatro motociclistas en enero en Mazatlán en accidentes de tránsito: Vialidad

Los accidentes de motociclistas siguen repuntando en este municipio y de las cuatro personas que fallecieron en enero por accidentes de tránsito las cuatro eran motociclistas, manifestó el coordinador del Departamento de Educación Vial en Mazatlán, Carlos Alberto Ordóñez Sandoval.

“En accidentes siguen repuntando los accidentes de motociclistas desgraciadamente, este mes (de enero) tuvimos cuatro decesos, cuatro muertos y los cuatro fueron motociclistas y también hay un número importante de jóvenes lesionados, fracturados por la misma imprudencia como manejan la motocicleta, siguen siendo los participantes principales en los accidentes de tránsito los motociclistas”, añadió.

“El año pasado fueron 39 muertos y (de ellos) fueron 26 motociclistas, desgraciadamente este tipo de conductores no tiene respeto a las reglas, ellos creen que no tienen por qué respetar ningún reglamento, de hecho eso lo hacemos todos, nosotros los mexicanos no nos gusta respetar el reglamento, sabemos lo que tenemos qué hacer, pero desgraciadamente no lo hacemos”.

Por ello pidió a las personas que manejan este tipo de vehículos que sean más responsables al utilizarlo para que no se metan en problemas tanto ellos como a terceros pues desgraciadamente como son muy intrépidos y cometen un sinfín de violaciones a las reglas como rebasar por la derecha, subirse a la banqueta, utilizan los puentes peatonales, se meten entre los carros, adelantan a los vehículos no traen casco, transportan hasta cinco personas arriba de la moto o familias completas y actúa un oficial infraccionándolos o recogiéndoles el vehículo y se molestan.

“Desgraciadamente no tenemos el respeto a las reglas, porque la cultura vial sí la tenemos, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, ellos saben lo que significa un alto, ellos saben lo que significa el semáforo el color rojo, ellos saben que al subirse tienen que ponerse el casco, o sea, sí saben, pero no lo llevan a la práctica”, reiteró.

“Desgraciadamente yo veo en Faceboook que la gente se molesta por los operativos, que dice que son recaudatorios, nosotros los vemos como preventivos, ¿por qué?, porque tú al recoger un vehículo que la persona no está autorizada para portarlo porque no trae licencia y lo que te da la autorización para traer un vehículo es la licencia, entonces los jóvenes y los papás de los jóvenes se molestan en lugar de llamarles la atención al hijo, desgraciadamente se molestan con la autoridad”.

Por ello hizo un llamado a los padres de familia a que también ayuden, que sean un poco más responsables en la supervisión de sus hijos que son menores de edad y los invitó a participar en los cursos que se brindan en dicha Coordinación de Educación Vial los sábados de 9:00 a 12:00 horas para que acudan los jóvenes a sacar su licencia ya sea de motociclista o de aprendiz.

“Los operativos son buenos, pero la gente desgraciadamente se molesta porque le aplican el reglamento, el artículo de la ley es muy claro, dice que para recoger el vehículo son cinco causas graves: no traer documentación, placas, licencia; participar en accidente de tránsito; fuerte emisión de contaminantes, estacionarse en una rampa para personas con discapacidad y participar en un choque., ellos aplican una de ellas que es no traer la licencia, el no traer casco solamente es infracción, igual no pueden traer menores de edad tampoco”.

Precisó que menores de 3 años hacia abajo no se pueden transportar en motocicletas y desgraciadamente algunas personas transportan a toda la familia en ese tipo de unidades, no acatan lo que es el reglamento.