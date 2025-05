Falta a productores de mango de Sinaloa recursos para adaptar tecnologías, dice Ismael Díaz Murillo

Una considerable preocupación para los productores de mango en Sinaloa es la falta de recursos para la implementación de nuevas tecnologías en este sector, destacó el empresario Ismael Díaz Murillo.

El presidente de Grupo Diazteca expresó su preocupación ante los altos costos que significa la implementación de este tipo de tecnologías en la producción de mango, especialmente, aquellas relacionadas a los sistemas de riego.

“Las tecnologías están ahí, pero el detalle es implementarlas, pues el nivel de costo de una hectárea de irrigación ronda entre los 30 mil y 50 mil pesos, dependiendo de lo que se quiera implementar y el productor no tiene para hacer eso, tiene que endeudarse o hipotecar sus huertas”, comentó.

Ante esta problemática, Díaz Murillo señaló que en periodos gubernamentales anteriores se contaba con programas que beneficiaban a los productores, pero actualmente la carencia de estos ha sido un duro golpe para la industria.

“Se tiene que hacer todo un plan, un programa en el que tiene que ayudar el Gobierno, como se hacía anteriormente. Se tiene que ayudar a los productores a implementar estas tecnologías”.

“Esperamos que este sexenio sea más sensible en ese sentido, los regrese, porque se ocupan y más aquí en la zona sur de Sinaloa”, añadió.

El empresario destacó que en la zona sur de Sinaloa se cuenta con agua entubada y presurizada, lo cual representaría un ahorro energético considerable, pues los sistemas podrían conectarse directamente a las salidas de aguas ya existentes, eliminando el uso de motores eléctricos, generando producciones sustentables.

“Cuando tienes sistemas de riego de microaspersión o de goteo, es de los costos más altos, y con estos sistemas no lo tendríamos, porque la misma presión que trae, te levanta los sistemas de riego”.

“Además, la cantidad de agua que utilizas es un 80 por ciento menos que el riego por inundación, o sea que solamente utilizas el 20 por ciento de agua, y te puede servir para muchas más hectáreas de producción, que de las 24 mil que se tienen, se pueden incrementar hasta 50 mil utilizando tecnologías de este tipo”.

La sequía y el papel de la presa Santa María

Díaz Murillo también abordó el tema de los efectos de la sequía que ha estado afectando la producción en el sur de Sinaloa, señalando que la presa Santa María ha sido un factor importante para mitigar sus estragos en algunas zonas como El Rosario.

“En el sur de Sinaloa es una sequía brutal la que hay. El año pasado no llegamos ni a los 500 milímetros de precipitación. Sin embargo, está la presa (Santa María), que ha venido a balancear fuertemente”.

“Hablando con compañeros de Rosario, mencionan que cayó mucha flor por los fríos que hubo, pero en la que se quedó, se está teniendo buena productividad porque está el agua”.

Sin embargo, señaló que en municipios como Escuinapa la situación es diferente, pues la presa Santa María no ha tenido el impacto esperado debido a temas como fugas, pruebas y arreglos que se ha presentado, lo que genera menor producción y tamaño del producto.

“En Escuinapa todavía no nos llega el agua. No tuvimos el beneficio de la irrigación por la presa por temas de que van saliendo fugas, prueban, cierran, arreglan y prueban, entonces allá no hemos visto ese beneficio aún”.

Asimismo, Díaz Murillo resaltó que Sinaloa continúa consolidándose como el líder nacional en la producción y exportación de mango, el cual ronda entre el 25 y el 30 por ciento de lo que se envía en el resto del País.

“Sinaloa sigue creciendo, sigue siendo líder tanto en el sur, y se ha sumado todo el norte de Sinaloa, que antes no estaba tan fuerte pero que cada año se suma, por lo que hemos hecho un Sinaloa muy robusto en la exportación, siendo el principal exportador y productor de México hoy por hoy”.

Indicó que el cultivo de variedades de mango como el Kent y el Keitt son lo que más se produce y exporta en la entidad, al ser las más tardías en su desarrollo, sin embargo, también se cultivan mangos como el Tommy y el Ataúlfo, en menor cantidad.