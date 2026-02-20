$!Falta de gobernanza ha afectado playas y ecosistemas en Mazatlán

“Que los mazatlecos tengan un desarrollo sostenible e incluyente, de manera responsable porque no habrá otro camino... hay que trabajar más en socializar en la parte normativa entre los desarrolladores de Mazatlán”.

Además de sostener que debe darse un cambio de cultura y demostrar que sí hay manera de cumplir con los reglamentos a que están obligados porque la vigilancia será permanente, con la idea de regular lo que está desordenado.

“Las medidas cada vez serán más estrictas acordes con lo que establece la Ley y la Secretaria del Medio Ambiente, y que puede ser motivo de renovación de concesión y por lo cual hay muchos casos que ya están emplazados”, advirtió.

Para el delegado Marco Antonio Moreno, con nueve meses en el cargo, está empeñado en revisar toda la franja costera, esteros y demás cuerpos protegidos para detectar anomalía e irregularidades que se han dejado avanzar, con la Ley en la mano y pronto se sentará un precedente de que obras irregulares tendrán que derribarse y que esto permee en un cambio de cultura porque Mazatlán necesita un desarrollo sostenible e incluyente.

Mientras que Profepa asegura que hay un marco normativo con responsabilidades claras en el uso de la Zofemat y costas, que el problema de fondo es cultural y multar no será suficiente a quienes transgreden los ecosistemas, Mazatlán sigue siendo fuertemente impactado pese a los esfuerzos de unos cuantos por enderezar el desorden heredado que ha permitido a particulares apropiarse de playas públicas y áreas de conservación.

Dentro del panel de expertos, ventilaron que el desorden en la franja costera se debe a la opacidad en la vigilancia, que no se aplica la normativa ni se responsabiliza para resarcir el daño ambiental y que no se concientiza.

“Tenemos muchos problemas en Mazatlán, pero regularmente la gente se mueve más cuando se trata de sus playas. Y eso tiene una explicación cultural. Aquí entra el término de lo biocultural. La identidad no se construye con letreros, con eslóganes, con un decreto, con una campaña. La identidad es un proceso cultural. La gente de Mazatlán está íntimamente ligada con sus costas e históricamente hay evidencias de cómo se desarrolló toda la actividad económica, los primeros asentamientos se hicieron en torno a las playas y a los ecosistemas costeros. Es es un asunto de identidad, por eso la gente acude, denuncia y se siente con derechos cuando vemos estas problemáticas de acaparamiento, por eso hay tanta presión sobre sobre la protesta aquí al al delegado le escriben mucho en redes sociales, de muchas cosas, porque la gente está muy involucrada en el tema”.

Sobre el tema de que no existen playas incluyentes en Mazatlán, Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas, comentó que le tocó desde el 2013 estar en la formación del Comité Playas Limpias de la Conanp y que en ese momento señaló que ya no había espacios para las playas incluyentes porque todo estaba concesionado a particulares y que si se les ubicara una, solo sería para uso de paisajismo o contemplación.

Incluso, sostuvo que solo hay dos hoteles que cumplen con el requisito de limpieza y tranquila, como la certificada frente al Hotel Playa Mazatlán o la del Hotel Park Inn, pero ahí es difícil nadar en la zona.

De hecho, expuso que hay presupuesto etiquetado en la Sectur para dotar a Mazatlán de una playa incluyente, pero que habría que tener una mayor coordinación interinstitucional como el comité de playas con reglas bajo el entendimiento que haya facultades recurrentes de todos los niveles para actuar a favor del cuidado de las playas con un reglamento municipal actualizado, donde también se regule la basura, la limpieza y se pueda actuar ante diversas infracciones que se cometen en el día a día.

”Hace falta mayor coordinación entre las instalaciones y mayor injerencia de las instancias”, recalcó.

Calvario Martínez, investigador del CIAD, habló de la contaminación microbiológica que invaden a diario las playas de Mazatlán, como la de pinitos y que debe regularse permitiendo a las autoridades que actúen contra quienes lo generan.

Pero, agregó que también es un tema de educación, porque ya ocurre en playa Coromuel de Baja California Sur, certificado como incluyente, dónde hay camastros e infraestructura de botes de basura que sí son usados para colocar los residuos.

Pero en Mazatlán no hay una cultura como tal de los usuarios y eso contribuiría a resolver el problema de contaminación y para lo que debe ponerse a trabajar el Comité de Playas y el organismo del Consejo de Cuencas para contribuir en la regularización de la zona costera y garantizar los recursos al programa de playas limpias, certificación y de playas incluyentes porque cada año hay que refrendarlas y sobre todo porque actualmente no están trabajando.

La importancia la citó en cifras para que Mazatlán cuente con una playa incluyente como reto porque el uso de las de las playas permite una recreación, conectar con la naturaleza y es identidad.

“Los números lo dicen, el afluente de turismo de Sinaloa de 2025 fue de aproximadamente 3.3 millones de personas. Mazatlán recibió 2.7 millones de personas en el 2023. En el Carnaval que acaba de concluir tuvimos aproximadamente un millón 340 mil personas, de los cuales turistas fueron 157 mil 340 que dejaron una derrama económica de aproximadamente un millón 582 millones de pesos. Seguimos con algunos otros números de la proyección del Inegi para el 2025, la población en México es de aproximadamente de 133 millones de personas, de las cuales, 20 millones de personas presentan alguna discapacidad”.

Aprovechó para llamar a los legisladores que incluyan esté tipo de presupuestos para cuidar y preservar la Zona Federal Marítimo Terrestre del Sinaloa y de Mazatlán con gran vocación turística y desarrollo inmobiliario.

El delegado de Profepa llamó a los ciudadanos a registrarse como parte de los comités de vigilancia para ayudar a la instancia federal a denunciar las irregularidades que se cometen en las franjas costeras, esteros y bahías, y que 22 inspectores a su cargo no se dan a basto.