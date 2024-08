Luego de que los padres de familia de la Escuela Primaria “General Vicente Guerrero” protestaron este lunes por no poder iniciar el ciclo escolar con clases por la falta de luz, acusando que desde hace cuatro meses la Secretaría de Educación Pública no había realizado el contrato para que la Comisión Federal de Electricidad hiciera la conexión, las autoridades educativas desmintieron la información.

El jefe de Servicios Regionales de la Zona Sur, José Juan Rendón Gómez, y la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Catalina Esparza Navarrete, aclararon que lo expuesto por Carmen Soraya Zamudio Portillo, directora del plantel y la supervisora escolar, Iliana Alarcón Ibarra, no era correcto, ya que el servicio no ha podido contratarse por falta de un peritaje de la instalación y equipos que debe hacer CFE.

“El trámite no es de tanto tiempo, realmente son los peritajes que se hacen. Debe ser un perito certificado de parte de la Secretaría y de parte de la Comisión, ellos evalúan el trabajo que esté bien, que cumplan con las normas y ya se hace el trámite en la Secretaría”, mencionó Rendón Gómez.

“La Secretaría firma todos los documentos en tiempo y forma y no creo que sea el impedimento para que no se haya tramitado. Esos trámites de aumento de carga en las escuelas, como que hay un proceso y si es medio tardado. Ya no es problema de nosotros, es un trámite de la Comisión Federal de Electricidad”, justificó.

Esparza Navarrete aun cuando no tenía conocimiento a detalle del caso, aseguró que la Sepyc no era responsable y el tiempo de espera para la interconexión de servicio es un periodo normal para el tipo de caso.