Falta de voluntad interrumpió carril preferencial por la Ejército Mexicano: Implan

La iniciativa de delinear un carril preferencial para ordenar la movilidad del transporte público se concretó a petición del empresariado en el 2023 bajo el argumento de mejorar la movilidad, reducir accidentes automovilísticos, así como aminorar los tiempos de aglomeraciones en horas pico y los traslados. Objetivo que funcionó mientras estuvo vigente, confirmó Leticia Alvarado, directora del Instituto Municipal de Planeación.

Alvarado dijo que en su momento, se realizó estudio de campo en locales, viviendas con el seguro social y la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero se fue dejando a falta de voluntad.

“Eso pasó fue decisión política que se fue dejando porque me imagino que hubo con los amparos hubo cierta resistencia del ayuntamiento con todo y que se hizo un instrumento legal para funcionamiento del carril y no ganaron ninguno de los amparos. Esa es mi opinión que fue decisión política”.

Esta ruta retrasada para que el transporte circule por un solo carril sobre la Ejército Mexicano, desde la Avenida Insurgentes hasta la Gutiérrez Nájera, era la primera etapa que perseguía continuar hasta el Centro, dónde el congestionamiento vial es mayor, pero el proyecto fue interrumpido por el municipio.

“Los concesionarios de transporte están muy interesados en que se retome, a ellos les interesa mucho que se retome porque se reúnen tiempos de traslado, se reducen accidentes, hay mayor agilidad y seguridad en la transportación en ese eje que es un eje fundamental para el transporte público de la Ejército Mexicano. Sí es decisión política”.

“Yo considero que es muy buena idea sea retomado porque hubo buenos resultados medibles. Insisto el trabajo está hecho y ojalá que si se tomara esa decisión en beneficio de la gente que cada vez tardamos más en tiempo en trasladarnos, mucho más los que usan el transporte público”.

Aclaró que para retomar la ruta, solo se requiere de pintura y capacitación, no de inversión.

Además, consideró que hay otras áreas dónde también debería replicarse este carril preferencial, pero mientras no se continúe el actual representaría un retroceso.

“Me parece que esa vialidad que es como un cinturón de la ciudad sería muy importante que fuera una muestra para continuarla”.

El carril fue suspendido a finales del 2024, aunque algunos operadores del transporte todavía lo utilicen para evitar tráfico pesado y que ya existía una patrulla exclusiva para vigilar se respetara el uso traslado en el Reglamento.

También citó que hubo comerciantes de la franja que comprende el carril que tramitaron amparos para frenar el carril preferente, pero no prosperaron, gracias a la existencia del reglamento para su funcionamiento.