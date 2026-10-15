Falta identificar a interno muerto en riña del Penal de Mazatlán; al parecer es colombiano: Fiscal

Hasta el momento ya han sido identificadas la mayoría de los internos que perdieron la vida la semana pasada en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, pero falta uno que se presume es de nacionalidad colombiana y se sigue con la búsqueda de un arma de fuego larga, dijo la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Agregó que se sigue investigando cómo ocurrieron esos hechos y hasta el momento no hay indicios de que al penal haya ingresado un grupo armado para cometer la agresión.

También dijo que la carpeta de investigación la integra la Fiscalía General del Estado.

También expresó que además de homicidio doloso, se investiga todo lo que se requiera para determinar si se configura algún otro delito.