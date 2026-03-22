Faltan aún tres trabajadores mineros privados de la libertad en Concordia en ser localizados

Hace dos meses 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp fueron privados de la libertad en la cabecera municipal de Concordia, siete de ellos fueron hallados en una fosa clandestina en El Verde, en ese mismo municipio, pero aún faltan tres de ellos en ser localizados.

El sector minero del país mantiene su exigencia de justicia, verdad y seguridad.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, cerca de las 7:00 de la mañana del viernes 23 de enero del presente año un grupo de personas armadas llegó al Residencial Clementina, ubicado al noroeste de la cabecera municipal en donde privó de la libertad a 10 trabajadores mineros.

Tras la denuncia de los hechos, el 1 de febrero del presente año el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, a partir de ese día se reforzó la búsqueda de dichos trabajadores con un operativo de 1 mil 190 elementos de Fuerzas Federales con apoyo de tres helicópteros y dos aviones tipo Texan.

Días después fueron detenidas cuatro personas presuntamente ligadas a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, quienes declararon que la privación de la libertad se realizó porque presuntamente los trabajadores fueron confundidos con integrantes de un grupo rival, pero siguen las investigaciones para esclarecer los hechos, de acuerdo con declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Dichos detenidos informaron a las autoridades de la ubicación de una fosa clandestina a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde, en el municipio de Concordia, y el 6 de ese mismo mes las procuradurías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron en comunicados de prensa el hallazgo de restos humanos en ese lugar.

La semana siguiente la PGR confirmó en un segundo comunicado el hallazgo de 10 cuerpos en ese lugar, 5 de ellos correspondientes a parte de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad, los cuales fueron entregados a sus familiares, pero faltaba por identificar a otros 5.

El operativo de búsqueda continuó y en un total de seis fosas clandestinas en inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, han sido localizados 15 cuerpos o restos humanos, de los cuales 8 ya han sido identificados y entregados a sus familiares.

Los cinco trabajadores mineros identificados en febrero son los ingenieros industriales José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos originarios del estado de Zacatecas; el ingeniero José Manuel Castañeda Hernández, originario del estado de Guerrero; el ingeniero en Ecología, Jesús Antonio de la O Valdez, originario del estado de Chihuahua y el ingeniero José Antonio Jiménez Nevárez, originario del estado de Sonora.

El pasado 4 de marzo fueron identificados mediante pruebas genéticas los trabajadores mineros Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valle, quienes tras ser entregados a sus familiares fueron velados en sus domicilios en la cabecera municipal de Concordia y el 5 de ese mismo mes fueron sepultados.

Por ello hasta el momento de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad, faltan por ser encontrados tres de ellos.

El 6 de marzo fue identificado mediante pruebas genéticas otro de los cuerpos hallado en una de las fosas clandestinas en inmediaciones de El Verde, en Concordia, se trata de Isabel Hernández García, quien había sido privado de la libertad desde diciembre pasado en ese municipio.

El pasado 17 de marzo, en la inauguración del Tercer Congreso Internacional Minero Sinaloa 2023, se rindió un homenaje a los trabajadores mineros privados de la libertad en Concordia, se guardó un minuto de silencio y se les brindó un minuto de aplausos, a la vez que se exigió justicia en este caso y seguridad para la actividad minera.

Ahí el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalirgistas Geólogos de la República Mexicana, Rubén de Jesús del Pozo Mendoza, recordó que en enero 10 compañeros mineros fueron privados de su libertad en el municipio de Concordia, un hecho que ha estremecido a toda la comunidad minera del país.

“Por eso, en este foro, queremos expresar nuestra solidaridad con sus familias y reiterar la exigencia de justicia, verdad y seguridad”, subrayó Del Pozo Mendoza ante decenas de asistentes, entre ellos autoridades de los distintos niveles de gobierno.

“La minería es una actividad digna que realizamos con profesionalismo, ciencia y tecnología, quienes trabajamos en esta industria no queremos hacerlo bajo amenazas o violencias, por eso desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México hacemos un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar condiciones de seguridad y Estado de Derecho en las regiones mineras del país porque sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo y sin desarrollo no hay bienestar para nuestras comunidades”.