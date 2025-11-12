Faltan en norte de Mazatlán plantas tratadoras de aguas negras: Maribel Chollet

Mazatlán tiene un problema que es la falta de plantas tratadoras de aguas negras y de drenaje al norte de la ciudad y ha quedado inconclusa la ampliación de la Avenida del Delfín para que contribuya al desfogue del tráfico en esa misma zona, manifestó la regidora por el PRI Maribel Chollet Morán.

Agregó que desde el 2025 propuso a la actual administración municipal varios proyectos y ninguno quedó en el Presupuesto de Egresos de este año que está por concluir y espera que para el Presupuesto de Egresos del 2026 las cosas cambien y se tomen en cuenta las propuestas que se presentan.

“Yo propuse que las plantas tratadoras de agua potable y de drenaje que no existen en este momento y que ya están teniendo problemas, particularmente por la falta de factibilidades hacia el norte que es hacia donde va el crecimiento de Mazatlán, es urgente que tengamos plantas tratadoras de aguas negras ya”, añadió Chollet Morán.

“El gran problema de Mazatlán es la falta de tratamiento, pero también la evolución que el medio ambiente requiere, por supuesto que le compartí la información tan importante que debemos darle empuje al polo de desarrollo que Mazatlán tiene hacia el norte, dejando hasta el día de hoy avenidas truncas como la Delfín que bien podría generarnos un verdadero desfogue en el gran y complicado tema de la movilidad que tenemos en Mazatlán”.

Agregó que la administración actual simple y sencillamente hizo una carta de buenos deseos en el Presupuesto del 2025 en obras, pero no se ha concretado, carece de verdadera oportunidad de crecimiento y de desarrollo para Mazatlán.

“Yo he estado gestionando permanentemente servicios públicos básicos: pavimentación, drenaje, agua potable, electrificación, colonias que tienen 10 años de haberse fundado, no asentamientos irregulares, lo dejo claro, colonias que compraron poco a poco los terrenos y que hoy la gente desea irse a vivir y por no tener electrificación, por lo tener servicios públicos mínimos, que ni siquiera una máquina les meten para que les rasque las calles y se convierte en inhóspito ese asentamiento, yo lo he venido gestionando constantemente les hago el trabajo”, continuó.

“Cuando voy a problemas como el del drenaje les digo de una vez les traigo las hojitas para que se organicen, formen el Comité, yo les mando a un propio, fírmalo para que vayan y presenten su solicitud y la Dirección de Bienestar Social canalice a la Dirección de Obras Públicas y no sea un pretexto como fue en el 2025 que las propuestas que hacíamos de pavimentación no podían entrar porque no se contaba con un proyecto técnico para ello”.

Recalcó que la opacidad más importante se tiene reflejada en los cabildos también y en el caso de la evaluación de un Cabildo Abierto de la actual administración es de reprobados porque simple y sencillamente todas las gestiones que ahí se presentan les dicen que se las atenderán para el próximo año, por lo que espera que vengan en el listado de obras 2026.

“Yo desearía que fueran otras las condiciones (para el Presupuesto de Egresos 2026 al que no se le ha citado a reuniones), pero yo veo un fast track y les repito, ayer llego a una reunión en donde ya prácticamente se tenía en dictamen hecho, ya nada más para formas, cabe destacar que lo firmaron todos, excepto una Regidora (en la reunión del martes de la Comisión de Hacienda, para la reasignación de 29.9 millones de pesos del presupuesto de egresos 2025 de unas a otras áreas)”, expresó Chollet Morán.