$!Familares de Alexis y Antonio de Jesús alzan la voz para que regresen a su hogar

Al grito de “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, los familiares hacen un llamado a la autoridad para que sus hijos dejen de ser involucrados en esta guerra de cárteles que está dejando cientos de víctimas desde hace ya casi meses.

Salvador Morales Durón, padre de Antonio Jesús Morales y de Alexis Morales explica que está manifestación es con el propósito de que se conozca la realidad que está viviendo Mazatlán, donde familias inocentes están perdiendo a sus seres queridos y quedan a merced de lo poco a mucho que puedan hacer las autoridades.

“Más que todo es para que vean que no estamos solos, no solo somos nosotros, hay muchas madres que sufren de este problema, esta guerra que la verdad ni siquiera es de nosotros. Somos de aquí de Mazatlán, tenemos mucho tiempo viviendo aquí, mis hijos aquí nacieron, aquí que se criaron, ambos trabajadores, uno de un hotel, otro de otra compañía, con sus manos llenas de callo de trabajar, y pues sucede esto”, expresó Morales Durón.

“La verdad es una incertidumbre que tenemos, no dormimos, no comemos, no sabemos cómo estén, dónde los tengan, o a veces podemos decir que sabemos más que las autoridades, porque la verdad, yo no creo que con la tecnología que tiene la autoridad, no sepan dar, no sepan buscarlos. Es algo inaudito, es algo que no creo”.