Familia asiática promueve y cataloga a Mazatlán como tranquilo y divino, tras recorrer El Quelite

Una familia asiática por medio de un video, promovió y catalogó a Mazatlán como tranquilo y divino, tras recorrer el Quelite, pueblo Señorial.

Y es que pese a lo que se dice al exterior de Sinaloa, los poblados con vocación turística y Mazatlán continúan recibiendo turismo internacional, no en la cantidad esperada, pero no dejan de llegar y disfrutar, narró José Gámez.

Raquel y sobrinos está visitando Mazatlán y pese a recomendación de sus familiares de andarse con cuidado, decidió recorrer su rincones pintorescos como el Quelite.

Su anfitrión y guía fue Gámez de quién dijo que Raquel que ha viajado por cuatro continentes nunca había estado en el Quelite, desde que ha sido huésped del Hotel Esmeralda Bay.

Raquel por su parte se refirió a Mazatlán como un lugar tranquilo y divino.

“Maravilloso, la gente es súper, súper amable, muy cordial la atención en el hotel muy bien y la comida en el Quelite es deliciosa. Los invitamos a visitarlo”, recalcó en un video.

Lo mejor es la recomendación de boca en boca que generan en sus países tras las buenas experiencias que tienen y es por lo que Mazatlán se mantiene entre los destinos de playa preferidos a nivel nacional e internacional.

Para José Gámez, la mejor recomendación que puede dar una visita como la de Raquel que no solo decidió pasear en Mazatlán sino disfrutar de un tours por El Quelite, Pueblo Señorial, para conocer, por primera vez, el poblado más recomendado entre el turista internacional de la zona rural.

Su anfitrión, el gran promotor turístico Marcos Osuna y el pueblo entero, la atendieron como siempre con ricos platillos y un sitio pintoresco, expresó y llamó al quienes estén pensando en venir que lo hagan es tranquilo, agregó.

El Quelite es un sitio reconocido mundialmente por su gastronomía muy del lugar, por sus inigualables vestigios de fincas antiguas de la época de hacendados y portales coloridos, llenos de flores nativas y el calor de su gente que atienden muy bien a las visitas con la mejor sonrisa y guisos.

En esta zona de la ciudad, la rural, que se han visto reducidos algunos tours por cuestiones de seguridad la familia de Raquel disfrutó con tranquilidad de ese sitio y aseguró que la recomendarán con todo gusto.

Incluso anunció que volverá más adelante porque le gustó, narró Gámez directivo de la Asociación de Hoteles y de Empresas Turísticas de Mazatlán.