Familia de Carlos Emilio ha asignado un asesor jurídico particular, señala la Fiscal de Sinaloa

A casi cuatro meses de la desaparición del joven duranguense, Carlos Emilio en Mazatlán, la Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, indicó que se sigue trabajando en la investigación del caso, mientras la familia del implicado ya habría contratado los servicios de un asesor jurídico particular.

Explicó que esta personas ya ha solicitado a la Fiscalía del Estado los registros de los actos y avances que tienen del caso hasta el momento, mientras descarta que haya negligencia en la investigación por parte de la Vicefiscalía zona sur, tal y como lo han afirmado los familiares del joven.

”Es un tema que se sigue trabajando con esa investigación; hace un ratito lo comentaba, los familiares han nombrado una persona, asesoría jurídica particular, quien nos ha requerido lo que son las copias de todos los actos que hemos realizado en la carpeta de investigación”, contó Sánchez Kondo.

“Por ahora estamos trabajando en la parte de la procedencia, es decir, la procedencia legal para proporcionar todo lo que se ha trabajado y todo lo que está integrado”, añadió.

Aunque hace días se manejaba la versión de que a través de cateos en El Verde, Concordia, se habían encontrado cuerpos sin vida de personas desaparecidas del Estado de Durango, la Fiscal comenta que sí hubo reportes sobre la situación, sin embargo no se localizaron indicios de dichos hechos en la zona.

“La Fiscal de Durango me comparte el reporte que se hizo allá, y ese mismo día se estableció un operativo de búsqueda porque sí se mencionaba en el reporte que estaba el cuerpo de esta persona ahí en ese sector. Entonces se hizo todo el trabajo de búsqueda y la participación operativa en todo el sector. No hubo resultado de localización, pero ya anteriormente ya se había trabajado esa zona; entonces sí se tendió esa parte”.

”Sin embargo es un trabajo que continúa; no porque se haya descartado sobre ese reporte recibido significa que no vamos a continuar en la búsqueda; la búsqueda continúa, ese sector anteriormente ya se había trabajado, hubo un cateo también que se realizó por parte de nosotros”.

Agregó que aunque les lleguen los reportes de posibles hallazgos, no siempre tendrán la certeza de corroborar al instante el hecho, por lo que como autoridad deben confiar en la información recibida.