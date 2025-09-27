$!Familia de detenido por la muerte de un menor en Mazatlán exige su liberación

Un grupo de 10 personas buscó tener un acercamiento con la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Mazatlán, y realizó su protesta en la avenida José Luis “Peche” Rice.

MAZATLÁN._ Tras la detención el viernes de un joven como presunto responsable de la muerte del menor Sergio Francisco, quien viajaba en un camión urbano atacado a balazos el pasado 6 de septiembre en Mazatlán, la familia del implicado se manifestó este sábado para exigir su liberación, al asegurar que es inocente.

“Estamos pidiendo justicia para Daniel, ya que él no está involucrado en esta situación de la que se le están acusando. Él no es la persona responsable de esto, así que pedimos justicia que salga libre porque lo tienen detenido y no es él, nunca fue responsable”, sostuvo Stephanie, prima del detenido.

Los familiares se armaron con carteles y pancartas en las que pedían que se indagara el caso, pues aseguran que no hubo pruebas para el arresto del joven, llamado Daniel.

Ante sus intenciones de hacer ruido y que su caso sea investigado hasta las últimas instancia, lanzaron un llamado a las autoridades tanto estatales como federales para que realmente se haga justicia tanto en nombre de su familiar como de Sergio Francisco, quien perdió la vida hace casi un mes.

“(Queremos) que nos escuche y que nos apoye, que nos ayude a que él salga, que se aclare todo y que encuentren al verdadero culpable, porque él no es el culpable. También para que se le haga justicia al muchachito al que le pasó eso, Sergio. Por eso queremos que se haga justicia tanto para él como para Daniel, quien no es responsable de lo que lo están acusando; no tiene nada que ver”.

Explicaron que este mismo sábado tenían una auditoría en la Fiscalía General del Estado pero fue cancelada por motivos desconocidos, por lo que estaban a la espera de una nueva fecha que podría ser este domingo.

En tanto, reiteraron que confían en la inocencia de Daniel y buscarán las pruebas para demostrarlo.

De igual modo informaron que el joven, mecánico de oficio, fue arrestado sin previo aviso por agentes ministeriales cuando se encontraba trabajando en la reparación de lavadoras y tampoco han tenido la oportunidad de tener algún contacto con él.