Familia de Julián Fontes denuncia por homicidio culposo a funcionarios de Mazatlán y organizador del triatlón Trimaz

Luego del deceso por ahogamiento durante una competencia de triatlón el pasado domingo en Mazatlán, la familia de Julián Alejandro Fontes Aguilar, de 35 años, presentó ante la Fiscalía de Sinaloa una denuncia penal por homicidio culposo contra varios funcionarios del Gobierno de Mazatlán y el organizador del evento Trimaz.

Fernanda Bañuelos López, viuda del triatleta, acudió este viernes junto al abogado Guillermo Quintana Pucheta a interponer una demanda ante quienes se encargaron de dar la autorización, supervisión y seguridad del evento, señalando entre ellos a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y al titular del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Ezequiel Mora.

“Es una denuncia por homicidio culposo, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones atribuciones o las de los que resulten, en contra de Ricardo Antonio Guzmán Mejía, Ezequiel Antonio Mora Bracamontes, director del Imdem, Estrella Palacios Domínguez, Presidenta Municipal de Mazatlán, Yenice Elvira Tinoco Sotomayor, Secretaria de Presidencia, Luis Antonio Barreiro Varela, Capitán de Puerto Regional con sede en Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil, el comandante Gustavo Espinoza Bastidas, titular del Escuadrón de Salvamento Acuático, y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Otoniel Barrón Valdés,”, informó Quintana Pucheta.

Declaró que parte de la responsabilidad recae en el promotor del evento Trimaz, Ricardo Guzmán, debido a la ausencia de medidas de seguridad para salvaguardar la vida de los competidores, pues señalan que no había autoridades durante el evento y se hicieron presentes hasta que se reporto el extravío de Julián Fontes tras la competencia.

“El proceso para obtener los permisos comienza desde marzo. El señor Ricardo Guzmán Mejía concurre al Imdem y plantea que quiera hacer este triatlón. Él es ajeno al Imdem, ni siquiera es coordinador del Comité Municipal de Triatlón. Es un organizador particular, pero no quiere decir que Mazatlán se puedan hacer libremente cualquier tipo de competencia; se tienen que pedir los permisos y anuencias”.

“En este caso, se solicitó permiso a la Presidencia Municipal, hay permiso otorgado y firmado por la sede de Palacios Domínguez, en la cual ella comisiona a Ezequiel Mora. Ezequiel Mora no se presenta el día de la competencia, no manda personal durante la competencia, a pesar de haberse requerido la presencia de salvavidas acuáticos, de motos acuáticas, de lanchas, etcétera. Entonces, la propia organización debe de garantizar que se lleve una contabilidad momento a momento de los competidores que pasan al agua”.

Indicó que el triatlón es una competencia regulada en la que tienen que salir por bloques; deben estar 10 y 15 minutos en cada bloque para que no se crucen unos con otros y eso provoque que algún competidor resulte lesionado.

No obstante, señalan que Protección Civil no actuó de manera correcta y eso derivó en un homicidio culposo.

“En esta caso, la primera decisión de Protección Civil, que también hay otra irregularidad, en vez de buscarlo en el agua, van y lo buscan al hotel y pierden minutos que son fundamentales. La autopsia revelaría que duró 15 minutos en morir. Hubo tiempo suficiente para haber sido rescatado, que esto debió haber sido en menos de un minuto”.

“No es un juego. El triatlón tiene una normatividad en México y en el mundo, y hay reglas que tienen que respetarse. O sea, esas mismas reglas están vinculadas a la Ley de Cultura, Física y Deporte del Estado de Sinaloa, y por lógica es como acreditamos de manera clara y contundente el tema de omisión, que en este caso culminó en un homicidio”.

Reitera que buscarán llevar a puerto la denuncia ante las múltiples omisiones que se generan desde la máxima autoridad hasta las dependencias involucradas.

En tanto, menciona que Julián Fontes, originario de Culiacán, no padecía ningún insuficiencia cardíaca y se dedicaba únicamente al deporte.

‘Solo quiero llevar paz a la familia’: viuda de Julián Fonte

Fernanda Bañuelos López, viuda del deportista, insistió que su único objetivo al presentar la denuncia es evitar que esta situación, la cuota califica como negligencia, no le vuelva a ocurrir a ningún atletas de alto rendimiento; así como para darle paz a las familias que hoy perdieron a un hijo, a un hermano y a un esposo.

“Él creció en el deporte, por eso mucha gente lo conoce, lo quiere, lo aprecia y hemos recibido el apoyo de todos. Principalmente quiero llevarle algo de paz a la familia, que se sepa la verdad y sobre todo que este tipo de circunstancias no lo vuelva a pasar ninguna otra familia, porque de verdad fue muy duro, fue muy traumático y dejaron a una madre sin su hijo”, declaró Bañuelos López.

“Yo solo quiero de verdad que se haga justicia y que nunca más a nadie le vuelva a pasar, es todo. Él estudiaba para ser abogado, no lo pudo concluir, pero siguió sus sueños de seguir apoyando y ayudando a la gente a crear su mejor versión en el gimnasio. Hoy mucha gente lo lleva en el corazón, así que yo de verdad pongo en las manos de Dios esto, en las manos de Guillermo, para que todo se aclare, para que todo salga a la luz”.