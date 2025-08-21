$!Familia de turistas denuncia abuso policial por golpes, robo y secuestro exprés, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Lo que parecía un paseo para distraerse y disfrutar de un sábado en Mazatlán, resultó la peor experiencia turística en sus vidas, narró la madre de la familia Díaz, tras reclamar al Secretario de Seguridad como responsable de brindar seguridad a la ciudadanía y visitantes y a la Presidenta Municipal Estrella Palacios de que hay policías que actúan como delincuentes. “El sábado salieron mis hijos a que los secuestraran, les robaran y amenazaran por los mismos policías”, denunció la señora Díaz. Con el reporte número 12272543 que les dieron al llamar al C-4, la familia de turistas sonorense denunció que el sábado 16 de agosto de 2025, fueron víctimas de abuso policial por elementos de una patrulla que les detuvo en la zona de Cerritos, por supuesto exceso de velocidad, y que en lugar de extenderles la multa, los subieron esposados y golpeados, les robaron efectivo, artículos personales y les detuvieron por casi dos horas con el vehículo en el que paseaban. En entrevista con Noroeste, expusieron que la patrulla 3303 les hizo la parada con las luces por la avenida Sábalo Cerritos porque iban rumbo a Cerritos y les pudieron bajar con las manos en alto y les golpearon. “Nos bajamos porque son la autoridad y obviamente acatamos la orden y sin más ni más, cuando me bajo, me dio un golpe y me dijo: ‘vienes en put***’ y que nos venían siguiendo, pero le contesté ‘cual put***, venimos normal’, porque íbamos a llegar a la gasolinera al baño. Pero nos dijeron que nos iba a cargar la .... y nos los vamos a llevar”. “Así que esposados nos subieron a la patrulla azul 3303 y pensamos que nos remitirían al C-4, y otro policía se llevó el carro, pero ya cuando no me gustó a mí, fue cuando se desviaron por la calle antes de subir al puente donde está el pez vela y se pararon y se arrimaron dos policías preguntando de quién era el celular y pidieron desbloquearlo y entraron, y como mi hermano es Ingeniero en Sotware, y se dedica a realizar sistemas a tienda que vende teléfonos, traería por su trabajo mensajes con sus clientes de sistemas de cobros y abonos, etc. y lo estuvieron interrogando amenazándolo”.

“Seguimos de 30 a 40 minutos, ahí que nos iban a entregar a la mafia y supuestamente realizaron unas llamadas y nos llevaron para la calle del Centro de Convenciones, en lo último, y lo mismo nos dijeron que nos iban a entregar y los van a amarrar y nos tuvieron otra media hora y a mi me dieron más golpes y me arrancaron una cadena. Pero no se arrimó nadie y nos dijeron: ‘ya váyanse morros, ahorita los van a encasquetar ahí’, y le dije a mi hermano: ‘sabes qué esto es pura mentira’”, mencionó. “Me subí al carro y miré que no traía ni las monedas que traigo ni los cables del celular y fue cuando nos dimos la vuelta y nos salieron de nuevo, pero cortaron cartucho con más amenazas hasta que nos soltaron a puro rogarles. Y hasta que llegamos a la casa hablamos al C-4 para hacer el reporte y nos pidieron acercarnos a asuntos internos de la municipal, pero no trabajaron el domingo”. El domingo 17 de agosto interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado sobre esos sucesos y el lunes 18 regresaron al Tribunal de Barandilla para denunciar a los elementos que llevaban la patrulla 3303 en el turno nocturno del sábado 16 de agosto. Tras lo anterior, la familia afectada mencionaron que acudirán a todas las instancias necesarias para que identifiquen a los policías y sean castigados. Dijeron que decidieron que exponer el caso públicamente para que esos policías no sigan delinquiendo.

Mencionaron que tras llegar de vacaciones a Mazatlán, donde tienen parientes, decidieron salir a pasear recorriendo el malecón hasta la zona del nuevo Mazatlán, pero se toparon con la citada patrulla municipal que les hizo pasar los peores momentos. “Esto se nos hace un abuso de autoridad que los mismos policías cometieron y que la autoridad municipal desde el sábado que presentaron el reporte en C-4 no han hecho nada por investigar a los que andaban en esa patrulla encapuchados”, agregaron. De hecho, señalaron que después de las denuncias presentadas ante la Fiscalía, el Tribunal de Barandilla y ante la Comisión de Derechos Humanos esperan que la Alcaldesa le de seguimiento al igual que el Secretario de Seguridad pública den con los delincuentes uniformados y que si les ocurre algo, les harán responsables.