$!Familia de Yuridia exige apoyo y justicia tras accidente con patrulla en Mazatlán

MAZATLÁN._ A una semana del accidente vehicular que le arrebató la vida a Yuridia de Jesús en Mazatlán, sus familiares siguen esperando un acercamiento por parte de las autoridades municipales, quienes se habían comprometido a brindar apoyo tras el hecho en el que estuvo involucrada una patrulla de la Policía Municipal.
Fue el pasado miércoles cuando la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez declaró públicamente que se brindaría apoyo a la familia tras el reciente fallecimiento de la mujer de 35 años, pero los deudos aseguran que no ha habido ningún intento de acercamiento de manera oficial.
Ruth Elizabeth Tolentino, tía de Yuridia, lamentó que ni la Presidenta Municipal, ni el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, hayan tenido la voluntad de acercarse a la familia, incluso ignorando mensajes o llamadas después de identificarse como familiares de la víctima.
“Realmente no hemos tenido ningún acercamiento de las autoridades, más bien nosotros le hemos enviado mensajes directamente a su teléfono (Secretario del Ayuntamiento), del cual no hemos tenido ninguna respuesta, más bien hemos tenido hasta llamadas rechazadas”, declaró.
“Hasta ahorita lo único que se le ha sugerido, pues es porque hay niños chiquitos de por medio, un apoyo directo a la familia y sobre todo a ellos (los hijos de Yuridia), pero hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta de apoyo ni nada”, agregó.
Los familiares reiteraron que esperan que la Alcaldesa cumpla su palabra y brinde el apoyo prometido, especialmente por los hijos de Yuridia, pero sobre todo el aclarar la situación, adelantando que mantendrán su exigencia pública para que el caso no quede en el olvido y se garantice justicia.
“Que nos ayuden a aclarar ellos mismos, porque ellos saben quiénes fueron los que cometieron el accidente, que nos apoyen en eso, pues la verdad requerimos justicia para nuestra salud”, dijo.
Algo que la familia reiteró fue el apoyo del equipo de futbol Mazatlán FC, institución en la que trabajaba Yuridia, ya que respondieron a la situación de la mejor forma haciéndose cargo de muchos de los trámites médicos y funerarios, apoyando a la familia
Por otro lado, el hermano de Yuridia, Jesús Mario Perea, confirmó que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades correspondientes, lo que ha generado mayor confianza en comparación con la atención recibida por el municipio.
“Hemos tenido una buena atención por parte de la Fiscalía, ya abrieron la carpeta y van a empezar las investigaciones del tema. Me dijeron que es un tema exclusivo para tratar por Fiscalía, pero de qué va a salir un responsable, va a salir”, comentó el hermano.
El accidente ocurrió la tarde del viernes 12 de septiembre sobre la avenida Múnich, en la entrada del estadio El Encanto, cuando una patrulla de la Policía Municipal se impactó contra un automóvil de servicio de plataforma en el que Yuridia viajaba con pasajera rumbo a su trabajo.
Fue el choque el que dejó a la mujer gravemente herida, con diagnóstico de muerte cerebral, hasta que terminó perdiendo la vida en un hospital del puerto.