$!Familia de Yuridia exige apoyo y justicia tras accidente con patrulla en Mazatlán

MAZATLÁN._ A una semana del accidente vehicular que le arrebató la vida a Yuridia de Jesús en Mazatlán, sus familiares siguen esperando un acercamiento por parte de las autoridades municipales, quienes se habían comprometido a brindar apoyo tras el hecho en el que estuvo involucrada una patrulla de la Policía Municipal.

Fue el pasado miércoles cuando la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez declaró públicamente que se brindaría apoyo a la familia tras el reciente fallecimiento de la mujer de 35 años, pero los deudos aseguran que no ha habido ningún intento de acercamiento de manera oficial.

Ruth Elizabeth Tolentino, tía de Yuridia, lamentó que ni la Presidenta Municipal, ni el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, hayan tenido la voluntad de acercarse a la familia, incluso ignorando mensajes o llamadas después de identificarse como familiares de la víctima.

“Realmente no hemos tenido ningún acercamiento de las autoridades, más bien nosotros le hemos enviado mensajes directamente a su teléfono (Secretario del Ayuntamiento), del cual no hemos tenido ninguna respuesta, más bien hemos tenido hasta llamadas rechazadas”, declaró.

“Hasta ahorita lo único que se le ha sugerido, pues es porque hay niños chiquitos de por medio, un apoyo directo a la familia y sobre todo a ellos (los hijos de Yuridia), pero hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta de apoyo ni nada”, agregó.