$!Familia pide apoyo tras perderlo todo en incendio en la invasión Bugambilias

La familia Olivarría Monsiváis pidió a la sociedad que los puedan apoyar con la donación de muebles, ropa o cualquier otro bien material, los cuales serán recibidos en el lugar del siniestro, ubicado en la calle Priscila, de la invasión Bugambilias.

Quien quiera apoyarnos, literalmente perdimos todo, perdimos muebles, ropa, nosotros sí trabajamos, pero está bien dura la vida, perdimos todo. Tenemos 3 niños, se nos complica, pero con un granito de arena, nosotros aceptamos.

Continúan en espera de apoyo

Las familias afectadas por esta tragedia aún se encuentran en espera de la ayuda prometida por las autoridades que los visitaron el pasado viernes, donde aseguran se les ofreció la entrega de un pie de casa.

El pasado viernes, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Eneyda Rocha Ruiz, asistieron a la zona para brindar apoyo a los perjudicados, pero hasta el momento no se ha recibido dicha asistencia.

“Quedaron de venir el sábado a traernos un apoyo, pero hasta ahorita no han venido. No sé si porque se atravesó el fin de semana o no sé. Nos iban a dar un pie de casa, pero hasta ahorita no hemos tenido respuesta, estamos esperando”, dijo Monsiváis.

“En el transcurso del día de hoy a ver qué, si no, para hacer una lucha para comunicarnos con ellos”, añadió Olivarría.

Sin embargo, los afectados expresaron que hasta el momento el Sistema DIF les ha brindado apoyo con alimentación durante los cuatro días, llevando desayuno, comida y cena para cada uno de ellos.