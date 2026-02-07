Mazatlán
Manifestación

Familiares de desaparecidos marchan nuevamente por el malecón de Mazatlán

Con la protesta de este sábado, el contingente busca exigir respuestas a las autoridades y visibilizar la problemática que enfrentan por la desaparición de sus seres queridos
Alexis García |
07/02/2026 16:13
MAZATLÁN._ Un numeroso grupo de familiares de personas desaparecidas en los últimos dos años volvió a tomar este sábado el malecón de Mazatlán, para realizar una nueva marcha en busca de visibilizar la situación que enfrentan.

Madres, padres, hermanos y amigos se sumaron a la exigencia de respuestas y lanzaron su protesta por medio de gritos y cantos en los que manifiestaban su hartazgo por la poca ayuda que, denuncian, reciben por parte de las autoridades.

Con pancartas y lonas, los familiares de desaparecidos detuvieron el tráfico en la Avenida del Mar, obligando a los conductores a tomar como vías alternas la Avenida de los Deportes y Quirino Ordaz.

Se prevé que el contingente llegue a las Letras de Mazatlán, junto a Valentino, para continuar con la manifestación.

