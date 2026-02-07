$!Familiares de desaparecidos marchan nuevamente por el malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un numeroso grupo de familiares de personas desaparecidas en los últimos dos años volvió a tomar este sábado el malecón de Mazatlán, para realizar una nueva marcha en busca de visibilizar la situación que enfrentan.

Madres, padres, hermanos y amigos se sumaron a la exigencia de respuestas y lanzaron su protesta por medio de gritos y cantos en los que manifiestaban su hartazgo por la poca ayuda que, denuncian, reciben por parte de las autoridades.

Con pancartas y lonas, los familiares de desaparecidos detuvieron el tráfico en la Avenida del Mar, obligando a los conductores a tomar como vías alternas la Avenida de los Deportes y Quirino Ordaz.