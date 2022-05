$!Familiares de jóvenes de Monterrey privados de la libertad en Semana Santa en Mazatlán exige aparezcan sanos y salvos

“Nosotros venimos a hacer una manifestación porque nos ‘levantaron’ a tres turistas, vinimos a pasar un fin de semana hace 35 días y no sabemos nada de ellos, llegó un grupo de personas armadas al departamento que habíamos rentado y se llevaron a tres personas, nos robaron nuestras pertenencias, nos robaron camionetas, nos robaron un racer, nos robaron celulares, dinero y hasta ropa y no hemos tenido respuesta de la autoridad”, dijo Karen Acosta García, esposa de Pablo Leonel Palomo Arredondo.

“Hace 35 días que pasó eso y apenas hasta ayer nos mandaron la ficha de búsqueda, eso no es justo porque nosotros venimos a pasar un fin de semana a Mazatlán, nosotros no sabíamos que los turistas estábamos expuestos a la delincuencia organizada que existe aquí en Mazatlán, porque nos robaron, porque se llevaron a tres personas inocentes que no tenían nada que ver con el narcotráfico ni con ninguna de esas cosas”.

Son tres turistas que venían a pasar un fin de semana como cada año, pues tienen cinco años viniendo de Monterrey, Nuevo León, hasta dos veces por año, y no es justo que se hayan llevado a tres personas inocentes, recalcó al realizar una manifestación a las afueras de los Juzgados Familiares del Fraccionamiento Campo Bello.

Los manifestantes dijeron que a estas tres personas las tienen secuestradas porque han pedido rescate por ellos, y pese a que ya pagaron, no los liberan, nada más los extorsionan, por ello reiteraron la exigencia a las autoridades para que les den respuesta para encontrarlos vivos, porque vivos de los llevaron.