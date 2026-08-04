$!Familiares exigen intensificar búsqueda de Carlos Daniel, desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre pancartas, imágenes con su rostro y un llamado desesperado por obtener respuestas, familiares y amigos de Carlos Daniel Librado Urbina se manifestaron este martes para exigir a las autoridades que intensifiquen las labores de búsqueda y pedir a la ciudadanía cualquier información que ayude a localizarlo, tras su desaparición desde el pasado domingo. La protesta comenzó por la tarde en Las Letras de Mazatlán, donde decenas de personas se reunieron portando imágenes de Carlos Daniel y mensajes exigiendo su pronta localización, para posteriormente emprender una marcha sobre la Avenida del Mar hasta el monumento a los Lobos Marinos, a la altura de la Avenida de los Deportes, en busca de hacer visible el caso en una de las zonas con mayor afluencia en la ciudad.

Durante la movilización, la cual se realizó sobre un solo carril de la vialidad, la esposa de Carlos Daniel, Verónica Noble, tomó la palabra para pedir, entre lágrimas, que cualquier persona que conozca su paradero comparta la información con las autoridades o con la familia. “Les pedimos de la manera más atenta, por favor, que nos den un mensaje o una señal de que Daniel está bien o dónde está. Si alguien sabe algo, si está en un hospital o en cualquier lugar, por favor, por amor a mi hija, les pido que se apiaden de una niña de 3 años que espera a su papá”, expresó.

Verónica relató que desde el domingo al mediodía la familia vive momentos de incertidumbre y angustia, pues desde entonces no han tenido ningún tipo de comunicación con él. “Quiero tener la esperanza de que va a volver. Mi esposo es un buen padre de familia, un trabajador. No anda en nada malo y eso es lo que más nos extraña. Desde las 12:00 del día del domingo no sabemos absolutamente nada de él”, reiteró.



Salió a trabajar y dejó de responder Verónica explicó que Carlos Daniel salió de su domicilio, ubicado en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario, entre las 10:30 y las 11:00 horas del domingo, y como era habitual, ambos mantenían comunicación constante mediante mensajes debido a la naturaleza de su trabajo, sin embargo, poco después del mediodía dejó de responder. “Nosotros nos mensajeábamos constantemente mientras él estaba trabajando. Su última conexión fue a las 12:11 de la tarde del domingo y desde ese momento el teléfono permanece apagado. Ya no supimos nada más de él”. Señaló que ese día su esposo acudiría a realizar algunos cobros relacionados con su actividad laboral como proveedor de artesanías, sombreros, llaveros y diversos recuerdos que distribuye en comercios de la Zona Dorada de Mazatlán, y desde entonces tampoco se tiene información sobre el vehículo en el que viajaba. “No sabemos nada de él ni del carro. No hemos recibido llamadas pidiendo dinero, tampoco algún mensaje o alguna información que nos diga qué pasó”, dijo.

La esposa de Carlos Daniel informó que desde el momento en que perdieron contacto presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y realizaron el reporte al número de emergencias 911. Asimismo, explicó que también han buscado apoyo entre conocidos y corporaciones policiacas, compartiendo la fotografía de Carlos Daniel y los datos del automóvil que conducía, sin que hasta ahora existan avances sobre su localización. “Nos han apoyado en Fiscalía y también hemos compartido su fotografía con personas que trabajan en las corporaciones de seguridad, pero hasta este momento no sabemos absolutamente nada”, manifestó.

Durante su mensaje, Verónica también dirigió un llamado a las autoridades para que continúen con las investigaciones y no disminuyan los esfuerzos para encontrar a su esposo. “Que lo busquen, que pregunten, que se tienten el corazón, porque esto es muy duro. Uno nunca piensa que le va a pasar y hoy nosotros estamos viviendo esta situación. Yo hablo por mi esposo porque sé que no andaba en nada ilícito y aun así hoy no sabemos dónde está”, expresó. Además, agregó que Carlos Daniel nunca había sido víctima de amenazas, robos o alguna situación que hiciera prever una desaparición. “Nunca había tenido problemas, nunca le habían intentado hacer algo. Por eso todo esto nos resulta todavía más extraño”.