Familias buscadoras rechazan reunión con Gobernadora y piden destitución de dos funcionarias

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas de distintas regiones de Sinaloa anunciaron que no asistirán a la reunión convocada para este sábado 12 de septiembre por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, al señalar que mantienen una pérdida total de confianza hacia dos funcionarias encargadas de atender la problemática de desapariciones en el estado.

En un posicionamiento difundido este viernes a través de redes sociales, las familias aclararon que su decisión no representa un rechazo a la Gobernadora ni un cierre al diálogo con el Gobierno del Estado, sino una protesta específica contra la permanencia de Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, y Nora Patricia Figueroa Sauceda, Subsecretaria de Derechos Humanos.

“Después de analizar la invitación y escuchar la postura de las familias y colectivos, hemos decidido no asistir a esta reunión. Nuestra decisión no representa un rechazo a la Gobernadora ni a la posibilidad de diálogo con el Gobierno del Estado”, se lee.

“Hoy, de manera colectiva y responsable, manifestamos que la confianza está completamente quebrantada. Nuestra inconformidad está dirigida específicamente a la permanencia de Karina Elizabeth Márquez Calderón y Nora Patricia Figueroa Sauceda”, complementa.

Ante esto, los colectivos solicitaron a Domínguez Nava considerar la destitución de ambas funcionarias y pidieron que cualquier nuevo espacio de diálogo pueda realizarse sin su presencia ni intervención.

“Nuestra decisión de no asistir no significa que cerremos la puerta al diálogo. Por el contrario, seguimos dispuestos a dialogar y trabajar por las familias y por la localización de nuestros desaparecidos, pero consideramos que para hacerlo de manera efectiva es necesario que existan condiciones reales de confianza”, expresaron.

Los colectivos aseguraron que durante meses han denunciado deficiencias graves en la atención y acompañamiento institucional, falta de seguridad durante las jornadas de búsqueda, ausencia de respuestas claras a sus solicitudes y un trato que consideran desigual entre colectivos y familiares.

“Durante meses, las familias y colectivos hemos señalado deficiencias graves en la atención y el acompañamiento institucional. Hemos señalado la ausencia de condiciones mínimas de seguridad durante las jornadas de búsqueda”, compartieron.

“Hemos señalado la falta de respuestas claras y oportunas a nuestras solicitudes. Hemos señalado la falta de trato igualitario hacia los colectivos y familiares”.

De acuerdo con el comunicado, las familias consideran que diversas actuaciones institucionales han terminado por revictimizarlas en lugar de brindarles el acompañamiento que requieren durante las búsquedas.

También exigieron condiciones mínimas de seguridad para realizar las jornadas de localización de personas desaparecidas, una de las principales demandas que los colectivos han planteado en los últimos meses.

“Queremos instituciones que escuchen a las familias, que atiendan nuestras solicitudes y que garanticen las condiciones de seguridad necesarias para salir a buscar a nuestros desaparecidos”, expresaron.

Los firmantes señalaron que muchas familias han sostenido durante años las búsquedas con recursos propios y enfrentando riesgos que, afirmaron, no deberían recaer únicamente sobre ellas.