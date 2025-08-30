$!Familias colocan azulejos y fichas de búsqueda en la Fiscalía por los desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una jornada de visibilización que incluyó la colocación de 55 azulejos, carteles y fichas de búsqueda en memoria de sus familiares, tuvo lugar en Mazatlán como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En un acto que combinó el dolor con la exigencia de justicia, decenas de familias se dieron cita este sábado a las afueras de la Fiscalía General del Estado en el puerto, convocadas por el colectivo “Por las Voces Sin Justicia”, quienes se manifestaron para mantener vigente la voz de quienes siguen buscando.









Acompañada por un numeroso grupo de personas que busca a sus seres queridos, la representante del colectivo, Alejandra Martínez Carrizales, expresó que este tipo de acciones son necesarias para clamar justicia y confrontar la falta de empatía y avances por parte de las autoridades en los diferentes casos. Comentó que esta actividad busca evidenciar la magnitud del problema, así como la falta de respuestas de las instituciones encargadas de investigar y localizar a las personas desaparecidas. “Decidimos hacer las pegas aquí porque creo que esta es una exigencia, aquí es donde deberían de estar los desaparecidos y aquí es donde deberían darnos respuestas”, comentó. “De septiembre a la fecha hay muchas personas que se han unido al colectivo. Sé que los desaparecidos no son de ahorita, tienen años, pero así sean de larga data o sean recientes, todos exigimos lo mismo: que nos los regresen”.







Para la vocera del colectivo, en el último año el panorama local con respecto a las cifras de desapariciones es alarmante, registrando desde septiembre alrededor de mil 700 desaparecidos en Mazatlán. “Estamos viviendo una crisis, hay muchísimos desaparecidos, sobre todo han aumentado con esta ola de violencia. De septiembre a la fecha, nosotros tenemos registrados alrededor de 3 mil desaparecidos más o menos en todo Sinaloa”, dijo. Por otro lado, Martínez Carrizales también mencionó la ineficiencia del Servicio Médico Forense, institución que, según señaló, ha actuado con lentitud y poca sensibilidad ante los hallazgos que realizan los propios colectivos de búsqueda.







Informó que, desde octubre a la fecha, solamente el colectivo “Por las Voces Sin Justicia” ha localizado alrededor de 40 cuerpos y restos humanos, de los cuales únicamente dos han sido entregados a sus familias, debido a la tardanza en la aplicación de las pruebas de ADN. “Nosotros buscamos y localizamos, nosotros pedimos a la ciudadanía que se acerque y nos dé información, y, aún así, siguen los cuerpos y los restos en Semefo sin realizarles ADN y con una lentitud inmensa. Hay falta de empatía en Semefo y en las instalaciones de la Fiscalía”, declaró.







Martínez Carrizales relató el caso de un compañero del colectivo cuyo hermano fue localizado en febrero, pero al día de hoy sigue en las instalaciones del Semefo sin que se le haya practicado el análisis genético para confirmar su identidad. Es por esto que, con la pega de estos azulejos, lonas, carteles y fichas de búsqueda, las familias han dejado claro que no están demandando un favor, sino un derecho, exigiendo a las autoridades que garanticen búsquedas inmediatas, entregas dignas de cuerpos identificados y una atención concreta ante la emergencia de las desapariciones en Sinaloa.



