Familias de desaparecidos alistan protesta durante visita de Claudia Sheinbaum a Mazatlán

MAZATLÁN._ En busca de continuar con su lucha, familiares de personas desaparecidas se alistan para realizar una manifestación este sábado en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde se llevará a cabo un evento con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se espera que los manifestantes arriben al lugar a partir de las 11:00 horas y, a través de gritos, lonas y pancartas, exijan ayuda para localizar a sus seres queridos.

También, hartos de la poca respuesta de las autoridades, buscarán acercarse a Sheinbaum Pardo para entregarle un documento que detalla sus preocupaciones y las solicitudes que tienen, indicó un familiar afectado por uno de los tantos casos de desaparición que tiene Sinaloa.

Asimismo, la invitación de parte de los familiares es para quien quiera sumarse a la causa y llevar su lucha este sábado al evento presidencial, donde se espera que haya mucha presencia de autoridades estatales, motivo por el que han decidido alzar la voz frente a los reflectores del País.

Esta manifestación se sumará a una serie de protestas que se han realizado en diferentes puntos de la ciudad, como el Monumento a la Familia y la Avenida del Mar, donde se ha exigido a las autoridades que intensifiquen las investigaciones y localicen a sus familiares con vida.

La manifestación de este sábado intentará visibilizar la situación de los desaparecidos en Mazatlán y presionar a las autoridades para que tomen medidas efectivas y puedan resolver estos casos, ante los gritos de justicia de cientos de familias.