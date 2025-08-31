$!Familias de desaparecidos convierten el malecón de Mazatlán en espacio de protesta y memoria

MAZATLÁN._ En un escenario de protesta y memoria se convirtió este domingo el paseo costero de Mazatlán, donde decenas de familiares y amigos de víctimas de desapariciones se manifestaron a lo largo de la Avenida del Mar con un solo objetivo: visibilizar la falta de respuesta de las autoridades y clamar por justicia. Con el sonido de las olas de fondo y bajo un tenue sol opacado por las nubes, el Monumento al Pescador dejó de ser un punto turístico para convertirse en un punto de encuentro para un vasto contingente de personas que se dio cita con la misión de marchar en el paseo costero en un recorrido marcado por el dolor, la resistencia y la esperanza.









En punto de las 17:00 horas, el amplio grupo de familiares y amigos dio el primer paso e invadió un carril de una de las avenidas más transitadas del puerto para dar inicio con su trayecto, donde las consignas de protesta no se hicieron esperar, opacando el ruido del mar y el tránsito vehicular. Frases como “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, “No somos uno, no somos 100, p*** gobierno, cuéntanos bien” o “Ni uno más, un uno más, ni un desaparecido más” fueron algunas de las que retumbaron y acompañaron a los manifestantes a lo largo del malecón. En cada una de las consignas iba plasmado un reclamo, una historia, un rostro que se mantiene en el recuerdo y, sobre todo, el vacío de un hogar el cual no se ha podido llenar.









A lo largo del recorrido, turistas y locales se detuvieron para observar la protesta, algunos mostrando un genuino interés y empatía compartiendo gestos de apoyo como gritos de aliento o el sonido del claxon, aunque también hubo otros que solo mostraron indiferencia e incluso molestia por ‘otra marcha más’. Sin embargo, la protesta continuaba con paso firme y el rugido de las gargantas que no cesaban, exclamando, pidiendo, pero, sobre todo, exhibiendo una herida abierta que pertenece a todo el puerto y sigue sin sanar. Tras algunas horas de recorrido, el punto culminante de la marcha fue el parador turístico de las Letras de Mazatlán, que dejó de lado su icónico colorido, para convertirse en un memorial improvisado, al colocarse las fotografías de familiares desaparecidos, pancartas y fichas de búsqueda.

La tradicional postal de la ciudad se transformó en un espacio de protesta, en donde detrás de cada imagen se encuentra una historia que aún espera respuestas, una silla vacía en algún hogar. Con este acto simbólico, familiares y amigos que no pueden contener más la conmoción, no solamente buscan visibilizar este problema que golpea a la ciudad cada día, sino que además tratan de mantener viva la memoria de quienes aún se encuentran ausentes. Hubo algunos participantes que decidieron prolongar su protesta y tomaron temporalmente la rotonda en el cruce de la Avenida del Mar y Rafael Buelna, donde se plantaron durante cerca de 20 minutos, ocupando este espacio público no como un acto de confrontación, pero más bien como una manera de ser vistos y escuchados.





Posteriormente, el contingente se reincorporó al grupo en las Letras de Mazatlán, donde juntos realizaron el pase de lista de las víctimas de desaparición, pronunciando cada nombre con fuerza y solemnidad. La jornada concluyó con una breve oración en honor a sus familiares desaparecidos, durante la cual sostenían con firmeza fotografías y objetos personales de sus seres queridos.



