$!Familias de El Cid celebran Halloween con alegría y color en Mazatlán

MAZATLÁN._ El espíritu de Halloween se vivió con entusiasmo en el fraccionamiento El Cid, donde decenas de niños, acompañados por sus familias, recorrieron las calles del lugar para pedir dulces y disfrutar de una noche llena de color, diversión y disfraces. Como cada año, los residentes se sumaron al festejo decorando sus hogares y ofreciendo golosinas a los pequeños, quienes desfilaron caracterizados de superhéroes, personajes de películas, fantasmas, brujitas y personajes de terror.









Una de las casas más esperadas por los visitantes fue la del reconocido cantante Julio Preciado, quien desde hace 28 años mantiene viva esta tradición al abrir las puertas de su hogar para compartir dulces, fotos y momentos de alegría con los niños. Ante él, muchos pequeños llegan gritando “dulce o truco” o “queremos Halloween”, por lo que el cantante muy contento repartió miles de dulces en este día tan especial.









Además del recorrido por las casas, algunos residentes organizaron pequeñas fiestas y puntos de reunión donde se ofrecieron bebidas, música y ambientación alusiva a la fecha, lo que convirtió la noche en una verdadera celebración comunitaria. El ambiente familiar, las risas y la creatividad en los disfraces hicieron de esta noche de Halloween una celebración llena de encanto y unión vecinal, reafirmando una costumbre que ya forma parte del corazón de los mazatlecos.