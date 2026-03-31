$!Familias de Jardines de La Riviera estrenan nuevo espacio recreativo para niños

En un esfuerzo por fomentar la convivencia familiar y la actividad al aire libre, el Gobierno Municipal, a través del programa “Que bonito Mazatlán”, inauguró este día un nuevo espacio recreativo para niños en la calle Valle de México, del fraccionamiento Jardines de La Riviera. La nueva área de juegos tuvo una inversión de 105 millones de pesos para la instalación de columpios, resbaladilla, un pasamanos y un popular “sube y baja” que tanto gusta a los infantes. Además, se colocaron bancas y jardineras hechas con llanta recicladas, que ahora lucen colores muy llamativos.









Durante la inauguración y entrega de este espacio recreativo, Karla Camacho, directora de Servicios Públicos Municipales, indicó que tanto los juegos como las estructuras del sitio fueron creadas por Trabajadores de Parque y Jardines en su taller de soldadura; mientras que también se hizo una limpieza de basura en el área. “Este lugar es el esfuerzo conjunto de Obras Públicas, de Aseo Urbano, de Parques y Jardines y de Alumbrado Público. Fue una inversión de 105 mil pesos con los qué trabajo Obras Públicas, desde el momento que llegamos vimos que el terreno estaba desnivelado; se mandó la máquina para poderle firmeza y un nivel apropiado, y así tuvieran un espacio agradable”, indicó Camacho Guzmán. “Asimismo, también nos proporcionaron las bancas y el pintado de guarniciones. Aseo Urbano vino, hizo una limpieza general de la colonia, que increíblemente se llevó 35 metros cúbicos de basura que habían diferentes puntos. Es por eso que le pedimos a los padres que cuiden lo más que puedan este espacio público”.





