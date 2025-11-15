$!Familias disfrutan de una noche llena de diversión en la Expoferia Canaco 2025

MAZATLÁN._ Una velada llena de diversión disfrutaron cientos de familias la noche del sábado en la Expoferia Canaco 2025, la cual seguirá instalada en Mazatlán durante casi un mes.

Desde temprano, chicos y grandes recorrieron las distintas atracciones que año con año ofrece este tradicional evento.

Los juegos mecánicos fueron el principal atractivo para los visitantes.

La adrenalina se hizo presente en la Montaña Rusa “Wild Mouse”, la Rueda de la Fortuna “Galactia”, el desafiante “Spider” y el siempre imponente “Martillo”, que continúa siendo uno de los favoritos de gente de todas edades.

Para los más pequeños también hubo oportunidad de divertirse con juegos diseñados especialmente para ellos, como el “Gusanito”, el mini barco vikingo, el carrusel de caballitos, los carros chocones y otras atracciones infantiles que se mantuvieron activas durante la noche.

Como es tradición, la zona de alimentos resultó otro de los sitios más concurridos. Los visitantes pudieron degustar antojitos como gorditas de dulce, salchichas rojas, nachos con queso, banderillas, tostilocos, palomitas, elotes y una variedad de snacks, además de los clásicos tacos de carne asada.