$!Familias en Mazatlán se alistan comprando víveres ante la cercanía del huracán Simon

MAZATLÁN._ Familias mazatlecas ya se preparan adquiriendo víveres ante la cercanía del huracán Simon.
Huevos, atún, mayonesa, sopas instantáneas, galletas, barras de pan, bolillos, agua, veladoras, cerillos, pilas, pollo, salchichas, carne y cereales son los productos más adquiridos en las tiendas comerciales.
Largas filas se hacen en cada una de las cajas e incluso cajeros automáticos.
Una de ellas es en una sucursal de la avenida Clouthier, donde el personal informó que todo el día ha estado lleno.
“Se llevan mas que nada huevo, pan, salchichas, sopas instantáneas, esto porque las familias se están preparando por el huracán Simon”, dijo una colaboradora.
Otro de los colaboradores dijo que se ha visto muchos clientes, a pesar de no ser quincena.
En una de las filas para pagar se encontraba la señora Judith, quien dijo que ella fue a comprar atún en lata, agua, huevos, sopas y veladoras.
“Yo me preparo por si el huracán llega, ya nos acabamos la despensa que había comprado y pues hoy vengo por esta otra, espero y nos alcance, somos seis en la familia.
Así poco a poco se observan cajas y cartones vacíos de algunos producto, la noche de este lunes 12 de octubre.