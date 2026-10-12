$!Familias en Mazatlán se alistan comprando víveres ante la cercanía del huracán Simon

MAZATLÁN._ Familias mazatlecas ya se preparan adquiriendo víveres ante la cercanía del huracán Simon. Huevos, atún, mayonesa, sopas instantáneas, galletas, barras de pan, bolillos, agua, veladoras, cerillos, pilas, pollo, salchichas, carne y cereales son los productos más adquiridos en las tiendas comerciales. Largas filas se hacen en cada una de las cajas e incluso cajeros automáticos.







Una de ellas es en una sucursal de la avenida Clouthier, donde el personal informó que todo el día ha estado lleno. “Se llevan mas que nada huevo, pan, salchichas, sopas instantáneas, esto porque las familias se están preparando por el huracán Simon”, dijo una colaboradora. Otro de los colaboradores dijo que se ha visto muchos clientes, a pesar de no ser quincena.





