$!Familias en Mazatlán se alistan para preparar la cena de Navidad

Pese a las condiciones económicas de las familias, algunas amas de casa en Mazatlán estiman que gastarán desde 600 hasta 4 mil pesos para la cena de Noche Buena más los obsequios, en promedio. De acuerdo con la Cámara Nacional del Comercio, de Servicios y Turismo, la tradicional cena de Navidad y los obsequios que se acostumbran dar representan uno de los gastos más fuertes que desembolsan las familias mexicanas. Para este año, se calcula que cada hogar mexicano destinará en promedio desde 3 a 6 mil 200 pesos para la compra de alimentos, bebidas, que incluyen platillos típicos, postres, vinos y licores y los regalos. El intercambio de regalos continúa siendo un motor clave del consumo.

En promedio, cada persona gasta entre 600 y mil 500 pesos en obsequios, mientras que el gasto familiar puede superar los 4 mil 100 pesos. Los productos más demandados durante esta temporada incluyen electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y videojuegos. De acuerdo a una encuesta realizada por Noroeste en la zona Centro de Mazatlán, algunas amas de casa, desde hoy compraron lo necesario para el convivio tradicional familiar decembrino de este año. Evangelina Aguirre Montalvo, vecina de la calle Rosales del Centro, acudió este lunes 22 de diciembre al mercado municipal Pino Suárez en busca de comparar precios para cuando decidan que van a cenar este año.

Desde realizar un pozole o una ensalada de camarón con una sopa verde y que coman cinco personas, el esposo, hija, nieta y sobrina. “Como unos 600 pesos creo voy a gastar porque compro rábanos, tostadas, limones, lechuga, la carne, cabeza y granos, todo lo necesario para hacer el pozole, más las bebidas para cenar cinco personas llegamos a gastar más de mil pesos por lo bajito”, expresó. Recordó que el año pasado, hubo un incidente familiar y tuvieron que interrumpir la celebración que ya tenían planeada para elaborar una cena de ensalada de camarón, copa fría y otros platillos. “Así que ahora sin dudarle si vamos a tener cena”. Silvia Coronel, que viene de visita con sus parientes que viven en la ciudad, dijo que la cena la van a preparar entre los 10 familiares y cada quien aportará lo necesario, pero calculó que podrían gastar más de 2 mil pesos. “Tenemos parientes aquí y vamos a cenar como 10 personas y más o menos ya sabemos que queremos hacer y lo vamos a preparar entre todos y cada quien va a comprar una parte. Cenaremos lomo de cerdo”.