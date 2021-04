$!Fanny Bonilla y Reina Cuevas, de MC y RSP, buscan el Congreso para fortalecer lucha contra violencia de género

Fanny Bonilla, candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación local por el Distrito 22, propondrá modificaciones al Código Penal para que no prescriban los delitos de abuso sexual en ninguna modalidad.

Buscará, dijo, crear especialidades en los ministerios públicos que atiendan esa problemática y se le dé cabal cumplimiento a la persecución a esos delitos.

“Hemos visto un aumento en los feminicidios, por ello implementaremos en las escuelas, centros de trabajo y organismos sociales una nueva concepción de la mujer a quien se le debe dar respeto, hacer un cambio de mentalidad”, dijo Bonilla.

En ese mismo sentido, Reina Cuevas, candidata del Partido Redes Sociales Progresistas por el Distrito 20, indicó que buscará la creación, en cada municipio, de casas ciudadanas en las que se sanen las heridas psicológicas de las mujeres.

Calificó al tema de la violencia en contra de las mujeres, que llega hasta el feminicidio, como delicado y preocupante, pues aunque ya hay programas como la Alerta Ámbar, que conlleva a logros y avances.

Pero, dijo, si se unen fuerzas entre legisladores se puede lograr que en cada municipio haya casas ciudadanas de seguimiento a esas necesidades.

“Preocupa el solo hecho de tocar el tema, pero para eso estamos, estamos contendiendo y vamos a ser funcionarios públicos, no debemos tenerle miedo a nada, ya estamos dentro, prácticamente a escasos días del 6 de junio, si logramos ganar la elección me comprometo a gestionar una casa ciudadana para las mujeres con necesidad de seguimiento y búsqueda para el tema de violencia, desapariciones, yo me comprometo”, expresó Cuevas.