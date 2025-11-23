$!Faro de Mazatlán mantiene gran afluencia de visitantes

Este domingo, el Faro de Mazatlán volvió a registrar una notable afluencia de visitantes durante distintas horas del día, gracias a mazatlecos y algunos turistas que decidieron madrugar para ejercitarse o conocer por primera vez el emblemático Cerro del Crestón. Al igual que en las últimas semanas, el atractivo turístico mantuvo un flujo constante de visitantes locales y foráneos, especialmente durante las primeras horas del día, ya que quienes se entrenan aprovecharon la frescura de la mañana para subir sus más de 300 escalinatas.







En tanto, el turismo no se quedó atrás, y aunque su plan era más del tipo recreativo, muchos subieron equipados con sombreros y agua para protegerse del sol. “La verdad que es muy bonita la vista que tiene arriba y vale la pena completar la subida”, expresó Juan Pablo, visitante de Chihuahua. Fue a partir de las 10:00 horas cuando se observó un incremento en la llegada de más grupos de turistas. Algunos arribaron en tours contratados, mientras que otros lo hicieron por su cuenta, desafiando los 31 grados de temperatura y una sensación térmica que alcanzó los 33 grados este día.











La buena racha turística que vive el puerto mantiene al Faro como uno de los puntos más visitados debido a que es gratuito, tiene fácil acceso y cuenta con una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Por lo tanto, se espera que la tendencia continúe durante la temporada decembrina.