$!Faro de Mazatlán registra alta afluencia en el inicio de la primavera

MAZATLÁN._ El primer domingo de primavera trajo consigo una notable afluencia de visitantes, tanto locales como turistas, en el Faro de Mazatlán, donde desde temprana hora cientos de personas se dieron cita para ascender al emblemático sitio turístico del puerto.

Niños, jóvenes y adultos aprovecharon las agradables condiciones del clima para activarse físicamente y disfrutar de una mañana deportiva, en la que el reto de subir el Cerro del Crestón se convirtió en el principal atractivo.

Como en sus mejores temporadas, el lugar lució con una importante presencia tanto de locales como de turistas, quienes madrugaron para realizar su rutina de ejercicio y disfrutar de las vistas que ofrece el Faro.

Esto, como un adelanto de la alta afluencia que podría registrarse durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.