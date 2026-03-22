$!Faro de Mazatlán registra alta afluencia en el inicio de la primavera

MAZATLÁN._ El primer domingo de primavera trajo consigo una notable afluencia de visitantes, tanto locales como turistas, en el Faro de Mazatlán, donde desde temprana hora cientos de personas se dieron cita para ascender al emblemático sitio turístico del puerto.
Niños, jóvenes y adultos aprovecharon las agradables condiciones del clima para activarse físicamente y disfrutar de una mañana deportiva, en la que el reto de subir el Cerro del Crestón se convirtió en el principal atractivo.
Como en sus mejores temporadas, el lugar lució con una importante presencia tanto de locales como de turistas, quienes madrugaron para realizar su rutina de ejercicio y disfrutar de las vistas que ofrece el Faro.
Esto, como un adelanto de la alta afluencia que podría registrarse durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.
Desde mazatlecos portando ropa deportiva hasta visitantes foráneos con viseras y atuendos ligeros, todos coincidieron en el mismo objetivo: superar el reto de los más de 300 escalones y alcanzar los 157 metros sobre el nivel del mar que conforman este icónico recorrido.
Además, las condiciones climáticas jugaron a favor de los asistentes, ya que el sol se mantuvo oculto durante las primeras horas de la mañana, permitiendo un ascenso más cómodo para quienes decidieron emprender la caminata. Sin embargo, los que llegaron después de enfrentaron a temperaturas de 27 grados.
A la distancia, el Cerro del Crestón dejó ver largas filas y concentraciones de personas que, poco a poco, avanzaban hacia la cima; mientras que en la entrada los encargados exhortaban a la gente a mantenerse hidratada y seguir las recomendaciones de seguridad.
Asimismo, elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional se encargaron de vigilar la seguridad de las personas en el Faro; mientras que Tránsito Municipal trabajó para mantener fluido el paso de automóviles por la avenida principal frente al Cerro.