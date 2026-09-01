Mazatlán
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Turismo

Faro de Mazatlán sigue recibiendo visitas pese al fin de las vacaciones

Visitantes disfrutan de recorrer el Cerro del Crestón pese a las altas temperaturas que se registran en el puerto
Belizario Reyes |
01/09/2026 18:44
01/09/2026 18:44

MAZATLÁN._ A pesar de que el día fue soleado y ya concluyó el periodo vacacional de verano, varias personas acudieron cerca del mediodía de este martes a pasear por el Faro de Mazatlán.

Semanas antes, dicho atractivo turístico natural era cerrado cerca de las 11:00 horas cuando la sensación térmica superaba los 40 grados.

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Sin embargo, este martes, ya cerca de las 12:00 horas, el Cerro del Crestón seguía abierto a los paseantes, ya que a esa hora el clima no había llegado a la temperatura máxima.

Lo que sí permanece cerrado es el acceso a las escolleras desde el pasado 3 de agosto, cuando por el reblandecimiento por las lluvias se registró un deslave de grandes rocas en el Cerro del Crestón que dejó dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados.

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