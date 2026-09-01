$!Faro de Mazatlán sigue recibiendo visitas pese al fin de las vacaciones

MAZATLÁN._ A pesar de que el día fue soleado y ya concluyó el periodo vacacional de verano, varias personas acudieron cerca del mediodía de este martes a pasear por el Faro de Mazatlán.
Semanas antes, dicho atractivo turístico natural era cerrado cerca de las 11:00 horas cuando la sensación térmica superaba los 40 grados.
Sin embargo, este martes, ya cerca de las 12:00 horas, el Cerro del Crestón seguía abierto a los paseantes, ya que a esa hora el clima no había llegado a la temperatura máxima.
Lo que sí permanece cerrado es el acceso a las escolleras desde el pasado 3 de agosto, cuando por el reblandecimiento por las lluvias se registró un deslave de grandes rocas en el Cerro del Crestón que dejó dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados.