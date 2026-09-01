$!Faro de Mazatlán sigue recibiendo visitas pese al fin de las vacaciones

MAZATLÁN._ A pesar de que el día fue soleado y ya concluyó el periodo vacacional de verano, varias personas acudieron cerca del mediodía de este martes a pasear por el Faro de Mazatlán.

Semanas antes, dicho atractivo turístico natural era cerrado cerca de las 11:00 horas cuando la sensación térmica superaba los 40 grados.