Favorecen lluvias abrevaderos y siembra de sorgo para ganado en Mazatlán

MAZATLÁN._ Las recientes lluvias registradas durante la actual temporada han permitido que 20 abrevaderos habilitados en la zona rural de Mazatlán se encuentren llenos, mejorando las condiciones para productores ganaderos después del periodo de estiaje.

Así lo informó Alí René Zamudio Garza, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán, quien señaló que los propios productores han reportado que las precipitaciones permitieron recuperar los niveles de agua en estos espacios.

El funcionario comentó que los abrevaderos fueron habilitados previamente en comunidades como El Recodo, El Quelite, La Noria, El Habal, El Roble y Puerta de Canoas, como una medida para hacer frente a la temporada de estiaje y garantizar una mayor disponibilidad de agua para el ganado.

“Nos han reportado que, afortunadamente, los 20 abrevaderos que realizamos para dar cara a la temporada de estiaje los tienen llenos ellos con las lluvias que se han sentido”, comentó.

El funcionario destacó que estas condiciones benefician a los productores que integran la Cuenca Lechera de Mazatlán, considerada una zona importante en la producción de leche, quesos y otros derivados.

Asimismo, mencionó que esta disponibilidad de agua en los abrevaderos permitirá a los productores contar con mejores condiciones para sostener la actividad lechera durante los próximos meses.

El titular de la Sedectur destacó que las precipitaciones también han favorecido otro de los apoyos entregados al sector ganadero, consistente en 10 toneladas de sorgo destinado a la alimentación de los animales.

En este sentido, explicó que los productores realizaron la siembra antes de la llegada de las lluvias, por lo que las precipitaciones permitieron favorecer el desarrollo del cultivo y actualmente comienzan a observar resultados.

“El hecho de que les hayamos dado ese apoyo de las 10 toneladas de sorgo para alimento también les vino muy bien, ya que lo sembraron previo a la lluvia y ya están teniendo resultados en la siembra de ese sorgo”, declaró.

De esta manera, las lluvias de las últimas semanas han permitido mejorar tanto la disponibilidad de agua en los abrevaderos como las condiciones para la producción de alimento destinado al ganado en las comunidades rurales de Mazatlán.