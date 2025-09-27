$!Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos analiza agresiones y riesgos en Sinaloa

MAZATLÁN._ En busca de atender el grave problema de las agresiones a periodistas en Sinaloa, durante los tiempos de violencia que vive el estado, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos realizó este sábado su 68 sesión de Consejo en Mazatlán, donde se tocaron varios temas importantes para el gremio. El evento, que también significó la 20 sesión de Consejo del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, tuvo como invitada a la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien respaldó a la asociación. La apertura y bienvenida de la sesión corrió a cargo de Elisa Pérez Garmendia, presidenta de la Asociación de Comunicadoras de Sinaloa, quien habló sobre esta situación que se vive en el estado y la inseguridad que también han soportando los periodistas al momento de hacer su labor.

Por su parte, Eva Guerrero Ríos, presidenta de Fapermex, señaló que esta reunión forma parte de la Federación Latinoamericana de Periodistas, por ello la importancia de resaltar todo lo que está pasando en Sinaloa y documentar los casos de compañeros periodistas que han sufrido desde robos de vehículos hasta amenazas en Culiacán. “Hoy nos reunimos aquí varios compañeros para hacer un recuento de la situación que guarda el tema del periodismo y la comunicación a nivel nacional. Y bueno, en esta ocasión en especial creo que va a ser uno de los principales del tema de la violencia. Hemos estado trabajando y llevamos un recuento de los periodistas asesinados en México y de las agresiones contra periodistas, y el País sigue ocupando en estos momentos, el tercer lugar como uno de los países de más alto riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión”, indicó. “Además, este último año ha sido muy complicado a nivel nacional y Sinaloa es una prueba de ello. En Sinaloa, a pesar de que no hemos tenido ningún homicidio de periodistas, tenemos en este último año lo que ha sido la guerra de los cárteles, con la cual se ha multiplicado o duplicado el doble del tema de las agresiones a compañeros”.