El Alcalde de Mazatlán Édgar González Zataráin informó que ya expresó su felicitación a la candidata de Morena y del Partido Verde Ecologista de México, Estrella Palacios Domínguez, por su virtual triunfo en las elecciones de este domingo 2 de junio, pues si bien no será oficial hasta el próximo miércoles 5 de junio, las tendencias indican que el resultado final le favorece.

“El día de ayer la felicité, ayer mismo en la noche, tan pronto vimos resultados y tendencias en el PREP y obviamente me adelanté para felicitarla porque ya conocemos esa dinámica”, mencionó el Alcalde.

“Cuando hay una tendencia muy marcada, como un muestreo, como una especie de encuesta, obviamente te das cuenta de los márgenes, entonces aunque no se ha oficializado, como tampoco se ha oficializado la elección federal, pero ya está reconocido”, precisó.

Lo que sigue, dijo el Alcalde, es coordinarse para ceder la estafeta a Palacios y dejarla empapada con los temas y así poder crear un gobierno de continuidad que mantenga las mismas políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

“Ya la felicitamos y nos vamos a coordinar mucho para que haya continuidad en el tipo de políticas públicas que se están realizando y que no se pierda, porque eso de reinventar nuevamente los gobiernos cada tres años le hace mucho daño a la población, a las finanzas públicas y a los gobiernos, entonces no hay que reinventar”, señaló.

González Zataráin comentó que en los próximos días van a mantener pláticas y ante el cuestionamiento sobre sus planes y aspiraciones políticas al culminar la administración el próximo mes de octubre, reveló que en su momento Estrella le hizo una propuesta de trabajo.

“Que sigue no sé, lo que sí sé es que soy muy inquieto y siempre estoy en una cosa o en otras, tengo 27 años en esto y estoy seguro que por ahí vamos a andar, aún no sé, hace mucho (Estrella Palacios) me hizo una invitación, no sé si todavía la sostenga o de aquí a octubre que terminemos, pero ya lo platicaremos en su momento”, manifestó.