$!Feligreses de San Judas Tadeo profesan su fe durante la bendición de palmas

En un ambiente de alegría y fervor religioso, feligreses de la Parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en el fraccionamiento Sábalo Country, participaron este domingo en la tradicional bendición de Palmas, como parte del arranque de las actividades de Semana Santa. Con el objetivo de consagrar un inicio espiritual digno, decenas de creyentes formaron parte de una procesión que recorrió la avenida del Mero hasta llegar al templo, manifestando su fe en cada paso. La marcha fue encabezada por la cruz que simboliza a Jesucristo, mientras los asistentes portaban palmas en señal de devoción.









Al igual que en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, la parroquia de San Judas Tadeo se sumó a la celebración del Domingo de Ramos, en el que asistieron fieles de todas las edades. Entre ellos se observaron desde mujeres con velo hasta niños vestidos como “San Juditas”.









La ceremonia fue encabezada por el Padre Horacio Hernández, quien realizó la bendición de las palmas mientras los asistentes formaban un pasillo para dar paso a la cruz. A su llegada al atrio, los devotos fueron recibidos por otro grupo que los aguardaban ondeando sus palmas entre unidad y fe.







