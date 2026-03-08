$!Feministas pintan también el Palacio Municipal de Mazatlán

Tras los actos vandálicos en el edificio del Poder Judicial, los colectivos feministas también pintaron con grafiti algunos mensajes de protesta en Palacio Municipal, lugar de concentración al final de la Marcha por el 8M, la cual tuvo una duración de casi 2 horas.

Mensajes como “Fuera Rocha”, “No impunidad”, “No llegamos todas” y “El Verde nunca más”, fueron algunas de las frases que plasmaron las integrantes del colectivo en las paredes principales del edificio, en las que por supuesto muestras su enojo contra las autoridades de Gobierno.