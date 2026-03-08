$!Feministas pintan también el Palacio Municipal de Mazatlán

Tras los actos vandálicos en el edificio del Poder Judicial, los colectivos feministas también pintaron con grafiti algunos mensajes de protesta en Palacio Municipal, lugar de concentración al final de la Marcha por el 8M, la cual tuvo una duración de casi 2 horas.
Mensajes como “Fuera Rocha”, “No impunidad”, “No llegamos todas” y “El Verde nunca más”, fueron algunas de las frases que plasmaron las integrantes del colectivo en las paredes principales del edificio, en las que por supuesto muestras su enojo contra las autoridades de Gobierno.
Asimismo, otros escritos como “Ni una más” o “La Policía no me cuida”, también figuraron entre las fresas pintadas en la fachada del Ayuntamiento, donde cabe mencionar que no había ningún elemento policial resguardando la zona, por lo que no hubo represión de ningún modo.
Frente a los mensajes recordando que les “Falta Rubí” y “Falta Glorimar”, también se asomaron algunos contras la Presidenta Estrella Palacios, en el que clamaban por su presencia y exigían mayor seguridad para todas las mujeres del puerto, quienes aún siguen siendo víctimas de violencia en la actualidad.