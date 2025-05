Fenómenos naturales no pueden prevenirse, pero los desastres sí: Cenapred

Los desastres no son naturales, sino resultado de la materialización de condiciones preexistentes de vulnerabilidad ante esos fenómenos, esas fragilidades están determinadas por factores sociales, económicos, ambientales y territoriales que construye el riesgo, manifestó el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Enrique Guevara Ortiz.

”La experiencia nos ha enseñado que los desastres no son naturales, sino que son resultado de la materialización de condiciones preexistentes ante esos fenómenos, esas fragilidades están determinadas por factores sociales, económicos, ambientales y territoriales que construye el riesgo”, añadió Guevara Ortiz en su mensaje en el inicio del Simposio Sobre Riesgos Frente a Fenómenos Hidrometeorológicos en el Pacífico realizado este jueves y viernes en Mazatlán por el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil y el Instituto Estatal de Protección Civil.

”Por ello la gestión del riesgo no puede limitarse exclusivamente a la atención de la emergencia, debe abordar las causas estructurales del riesgo y fortalecer acciones tanto prospectivas como correctivas que incluyen la compresión del riesgo, la prevención de riesgos y de desastres, son dos conceptos diferentes prevenir riesgos y prevenir desastres, y el fortalecimiento de las capacidades de gobiernos y la sociedad”.

En el evento la mañana de este jueves en Mazatlán y ante decenas de elementos de agrupaciones de auxilio y rescate y de Protección Civil estatal y municipal agregó que en un contexto de cambio climático, de desigualdades persistentes, de rápida urbanización, la gestión de riesgo exige una visión compartida, corresponsable y basada en principios de justicia territorial y sostenibilidad, que el desarrollo esté basado en principios humanos por encima de intereses económicos.

”Desde el Cenapred reconocemos la relevancia de este espacio de diálogo en torno a estos fenómenos hidrometeorológicos que afectan a varios estados del Pacífico mexicano, la gestión de riesgos nos convoca a trabajar de manera corresponsable con visión preventiva y en estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil, sólo así podemos avanzar hacia comunidades más seguras, más humanas, sostenibles y resilientes”, reiteró.

“Exhorto a que este Simposio ayude a reconocer el riesgo donde otros no lo ven y a convertir el conocimiento compartido en acción transformadora para las comunidades”.

Guevara Ortiz precisó que no se puede evitar que haya fenómenos naturales, ciclones tropicales ni lluvias intensas, lo que sí está en las manos como sociedad es evitar que cuando ocurra uno de esos fenómenos se traduzca en un desastre.

”No podemos evitar que haya fenómenos naturales, no podemos evitar que haya ciclones tropicales ni lluvias intensas, lo que sí está en nuestras manos como sociedad es evitar que cuando ocurra uno de esos fenómenos se traduzca en un desastre, qué es lo qye tenemos que hacer para evitar que se traduzca en un desastre, pues empezando desde la forma en cómo ocupamos el territorio”, recalcó.

”Si nos asentamos en zonas inundables es parte de un desconocimiento de la naturaleza, entonces debemos de tomar en consideración eso para ver cómo asentarnos de una manera segura, que las ciudades vayan creciendo de manera segura”.

Por otro lado ya existen muchos riesgos que se han ido construyendo a lo largo de los años, condiciones de vulnerabilidad social, económica, ambiental, institucional, de todo tipo.

”Entonces tenemos que trabajar en reducir esas vulnerabilidades para que cuando se presente un fenómeno no impacte de la misma manera, entonces eso es en lo que tanto el gobierno, sociedad, academia, población debemos trabajar, estar conscientes de nuestros riesgos, ver qué hacemos para no generar más y para los riesgos que ya existen ver cómo los reducimos y sí, siempre estar preparados para cuando se presente alguna situación de emergencia, entonces es una responsabilidad colectiva y por eso mismo decimos que los desastres no son naturales, son construcciones sociales”, reiteró.

”Se va avanzando, muchas veces también tiene que ver la necesidad, entonces las políticas sociales, las políticas económicas también deben de tomar en consideración estos aspectos para brindar estos apoyos a la población vulnerables, (las autoridades sí están vigilando que la población no se asiste en áreas de riesgo), pues sí las áreas de Planeación, las áreas Desarrollo son las encargadas de ver esto, entonces lo que se busca justamente en este tipo de foros es transversalizar ese conocimiento hacia todas las áreas, hacia todos los sectores”.

Rafael Pérez, a nombre del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, también enfatizó que los desastres no son naturales, son socialmente construidos y además todos los días con sus decisiones las personas van creando los riesgos y por ende los desastres.