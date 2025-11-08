$!Feria de Profesiones de Club Teletón en Mazatlán acerca a niñas y niños a vocaciones

Mazatlán vivió una mañana muy familiar con la inauguración de la Feria de Profesiones de Club Teletón, con la participación de niñas y niños del CRIT Teletón, realizada en las instalaciones del Parque Central. La directora general del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sinaloa, María Gutiérrez Pérez; y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, encabezaron la inauguración del evento.









De acuerdo con un comunicado, Ríos Pérez dio la bienvenida a las niñas y niños del CRIT Teletón, resaltando que el Gobierno municipal trabaja día con día en la construcción de un Mazatlán en paz, incluyente y con oportunidades para todos, donde la niñez pueda convivir, jugar y cumplir sus sueños. “Queremos todos construir un Mazatlán en paz, queremos todos tener un Mazatlán inclusivo, queremos todos que este Mazatlán sea un Mazatlán donde todas las niñas y los niños puedan jugar, convivir y estar haciendo todo lo que su imaginación diga, dicte, lo que sueñen”, dijo. “Por eso este tipo de actividades queremos estarlas impulsando una vez más con todos los compañeros que asistimos a la Mesa de Construcción de la Paz, así que estamos aquí de nueva cuenta en un espacio público, un espacio que también está dedicado al fomento de la convivencia”.







Por su parte, Gutiérrez Pérez expresó su agradecimiento por el apoyo constante del Gobierno municipal, destacando que los logros alcanzados en materia de inclusión y atención infantil no serían posibles sin el respaldo y compromiso de la administración encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.















En su intervención, la coordinadora de la Mesa de Construcción de la Paz en la Zona Sur del Estado, Judith Martínez Montes, subrayó que esta iniciativa contribuye al cumplimiento de dos ejes fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la atención a las causas y la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. En la Feria de Profesiones participaron con sus módulos informativos la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos Mazatlán y el Sistema DIF Mazatlán, quienes compartieron con los pequeños las distintas labores que realizan en beneficio de la comunidad.

Vivimos una experiencia inolvidable: Bomberos Bomberos Mazatlán participó en esta Feria de Profesiones de Club Teletón y agradeció el haber vivido esta experiencia. “Hoy vivimos una experiencia increíble en la Expo Jornada de La Paz del Club Teletón. Compartimos con las niñas y niños un poco de lo que hacemos como bomberos, mostrándoles nuestro equipo y platicando sobre nuestro trabajo”, informó la corporación a través de su cuenta en Facebook. “Ver sus sonrisas y entusiasmo nos llena de energía y alegría. ¡Gracias al Club Teletón por permitirnos ser parte de esta hermosa actividad!”.