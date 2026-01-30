$!Feria del Empleo en Mazatlán busca atender a más de 3 mil 800 desempleados

Ante el cierre de negocios y ajustes, suman más de 37 mil 844 desempleados en Sinaloa, 3 mil 822 de ellos en Mazatlán. Al cierre de 2025 la tasa de desocupación fue de 2.6 por ciento, abajo de la media nacional, comparó la directora del Servicio Estatal del Empleo. Jimena Landey, joven mazatleca, tiene seis meses buscando emplearse con estudios ambientales en zona costera, pero no ha tenido mucho éxito.

“Ando buscando emplearme en el área administrativa . He batallado mucho buscando con mi perfil y aquí estoy en esta feria. Nunca había venido y espero encontrar una oportunidad”, expresó estresada. Jimena cuenta con 25 años y forma parte de los 3 mil desempleados que perdieron su trabajo en recortes que hicieron empresas al cierre del 2025 porque no había mucha estabilidad en los ingresos. Abril Vega Araiza inauguró la segunda Feria Nacional del Empleo en Mazatlán en Sinaloa, donde se ofertan 500 vacantes de diversos giros y con sueldos desde 10 mil hasta 35 mil pesos.

“No están solos, nosotros los acompañamos para cuando tengan esta búsqueda de empleos llevarla de la mano en el proceso con talleres. Aquí en la feria tenemos una gran variedad, desde puestos operativos, administrativos más profesionales y por eso tenemos rangos de empleos amplios”, resaltó. Sobre la tasa de desempleo, citó: “La tasa de desocupación con la que cerramos en 2025 fue de 2.6 que fue abajo del 2.9 a nivel nacional. Sin embargo, estamos conscientes que tenemos varios desafíos por cubrir”.

Destacó que se trata de una estrategia de vinculación y colocación para reducir el desempleo. La directora del Servicio Estatal del Empleo llamó a quienes aún no acuden a que aprovechen las oportunidades reunidas en las instalaciones del Polideportivo de la UAS. Tras inaugurar la Feria Nacional del Empleo en Mazatlán dijo en entrevista que este tipo de encuentros entre empleadores y buscadores es una buena oportunidad para reducir la tasa desocupacional que enfrenta la entidad.







