$!Feria Nacional del Empleo ofrecerá más de 400 vacantes en Mazatlán

“Tenemos ya confirmadas 40 empresas participantes, ofertando más de 400 vacantes con sueldos de hasta 30 mil pesos mensuales, por lo que es para muchos perfiles, por si están recién egresados, si buscan cambiar de empleo, tienen experiencia laboral previa o no, hay una vacante para todas y para todos”, expresó.

Señaló que para esta segunda edición se espera contar con una amplia respuesta de los mazatlecos, por lo que podrán participar desde recién egresados hasta personas con amplia experiencia laboral, quienes también tendrán acceso a programas de capacitación y orientación profesional para los asistentes.

La titular del Servicio Estatal del Empleo y Productividad en Sinaloa, Abril Estefanía Vega Araiza, informó que ya todo se encuentra listo para llevar a cabo este encuentro, el cual reunirá a 40 empresas y más de 400 vacantes disponibles en distintos sectores productivos.

MAZATLÁN._ Con la finalidad de fortalecer la vinculación laboral y ampliar las oportunidades de empleo para la población del puerto, se llevará a cabo la segunda edición del año de la Feria Nacional del Empleo en Mazatlán, este viernes 19 de junio en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La funcionaria destacó que esta feria forma parte de una estrategia estatal de vinculación que busca acercar de manera directa a empleadores y buscadores de trabajo, reduciendo procesos intermedios y facilitando la colocación laboral en el menor tiempo posible.

Precisó que esta será la segunda feria realizada en Mazatlán durante el año y la novena a nivel estatal, lo que refleja una continuidad en las acciones para impulsar el empleo formal en Sinaloa.

En cuanto a los resultados de ediciones anteriores, Vega Araiza explicó que el indicador principal de colocación se ubica en un 20 por ciento durante el primer mes posterior a cada feria, pero destacó que el proceso de seguimiento continúa más allá de ese periodo.

“Ese 20 por ciento es el éxito medible al mes, pero el resto de las personas continúa en seguimiento hasta lograr su colocación. En lo que va del año, hemos atendido a alrededor de 3 mil 600 buscadores de empleo y colocado a más de 600 personas mediante estas ferias”, declaró.

La titular del SNE en Sinaloa enfatizó que la feria no solo representa un espacio de contratación inmediata, sino también una plataforma de orientación laboral y capacitación, al participar diversas instituciones que ofrecen servicios complementarios.

Entre ellas se encuentran Infonavit, Financiera para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, el Centro de Conciliación Laboral, el Centro de Justicia para las Mujeres, así como instituciones educativas como Icatsin y Cecati 132, los cuales estarán brindando información sobre formación técnica y actualización de habilidades.

Vega Araiza subrayó que este acompañamiento es clave, ya que el mercado laboral actual exige cada vez más preparación y certificación de competencias, por lo que estas ferias buscan integrar empleo, capacitación y orientación en un mismo espacio.

Asimismo, indicó que la convocatoria está dirigida a todos los sectores de la población, con especial énfasis en jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes representan la mayoría de los buscadores de empleo registrados en el sistema estatal.

Sin embargo, aclaró que también hay oportunidades para adultos mayores, personas con experiencia laboral previa y personas con discapacidad, a través del programa “Abriendo Espacios”, el cual promueve la inclusión laboral en empresas que han sido sensibilizadas para abrir vacantes a grupos de atención prioritaria.

Entre los perfiles laborales disponibles se incluyen jefaturas administrativas, contabilidad, auxiliares de calidad, supervisores de producción, choferes, mecánicos, personal de seguridad, recepcionistas, personal de limpieza, almacenistas y puestos en el sector turístico, entre otros.

“En todas las ferias tenemos vacantes para personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores que enfrentan barreras para su inclusión laboral”, dijo.

La funcionaria explicó que el sector turismo destaca en esta edición debido al incremento de la actividad económica en el puerto por la temporada alta, lo que ha impulsado la demanda de personal en hoteles, restaurantes y servicios relacionados.

Finalmente, el Servicio Estatal del Empleo reiteró la invitación a la población interesada a acudir con solicitud de empleo o currículum vitae, aunque también se contará con apoyo en sitio para quienes no cuenten con estos documentos.