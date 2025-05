$!Fernanda Camila, la voz infantil que busca un Mazatlán más limpio e inclusivo

“Me siento muy contenta, ya que puedo ser la voz de todos los niños. Esta es una experiencia muy linda, es una nueva oportunidad y nuevas puertas que se me abren”, comentó.

También reiteró su compromiso con la inclusión, un tema que le llena de emoción y al que quiere dar la visibilidad que se merece desde la posición que ahora ocupa.

“La verdad sí me gustaría fomentar mucho la inclusión, pero también me gustaría impulsar campañas de limpieza y de reciclaje. Me gustaría que se implementaran en toda la ciudad, pero principalmente en las playas”.

Por otro lado, Díaz Salas compartió su emoción por haber recibido este nombramiento en un momento en el que, tanto en Mazatlán como en México, la máxima autoridad recae en una mujer, al igual que ella.