El ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, presentó su renuncia este jueves al Partido Revolucionario Institucional después de cerca de 30 años de militancia, por no estar de acuerdo con la forma en que viene trabajando este partido.

“Presidenta Paola Iveth Gárate Valenzuela, presidenta (del PRI en Sinaloa) por este medio me dirijo a usted, al igual que a todos los miembros del Partido Revolucionario Institucional de Sinaloa y de forma muy especial a los miembros del Comité Municipal del PRI en Mazatlán, de donde soy oriundo para externarles que a partir de este momento presento mi renuncia con efecto inmediato a la militancia del Partido Revolucionario Institucional, la cual vengo ejerciendo desde hace aproximadamente 30 años”, añadió Pucheta Sánchez, también ex Diputado local y ex Regidor por Mazatlán.

En las instalaciones del CDM del PRI, donde no había nadie que le recibiera su renuncia, pero que dijo también presentó ante el Comité Directivo Estatal, añadió que trabajó de forma profesional durante toda su militancia partidista participando en múltiples actividades, apoyando a candidatos y candidatas de forma interpartidista para ocupar cargos de dirigente municipal, consejero político nacional, estatal y municipal, así como en cargos de elección popular.