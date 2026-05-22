$!Festejan a madres mazatlecas con regalos y espectáculo en la colonia 12 de Mayo

MAZATLÁN._ Entre música, risas y convivencia familiar, cientos de madres mazatlecas disfrutaron este viernes del tercer festejo por el Día de las Madres organizado por el Gobierno municipal, ahora en la colonia 12 de Mayo, donde no faltaron los regalos, dinámicas y ambiente festivo. El evento se realizó a un costado de la cancha de futbol 7, lugar que reunió a decenas de familias que acudieron para celebrar a las mamás del puerto en una tarde llena de entretenimiento.





Uno de los momentos más animados del festejo fue la presentación del payaso “Trikistrake”, quien logró sacar carcajadas entre los asistentes con sus chistes, imitaciones y bailes, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento. Las asistentes permanecieron expectantes durante la rifa de regalos, considerada una de las actividades más esperadas de la tarde. Entre los premios entregados destacaron refrigeradores, estufas, pantallas de televisión, minisplits, licuadoras, cafeteras, freidoras y juegos de cazuelas para el hogar.





Durante el festejo, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dirigió un mensaje a las mujeres mazatlecas en el que reconoció el esfuerzo y la fortaleza de las madres que diariamente trabajan para sacar adelante a sus familias. “Lo que mueve a Mazatlán son las mujeres que madrugan, las que se levantan tempranito, las que trabajan, las que organizan, las que mueven sus comunidades y las que sostienen a su familia; nosotras, las mujeres mazatlecas, somos esa fuerza”, expresó.





“Esta semana tuve la fortuna de estar celebrando a las madres mazatlecas en diferentes colonias de nuestro Mazatlán, y ahí encontré mujeres valientes, mujeres orgullosas, trabajadoras, que merecen tener todo lo mejor de la vida y eso me llena de mucha emoción y me motiva muchísimo”. La celebración en la colonia 12 de Mayo formó parte de la serie de festejos organizados por el Ayuntamiento en distintos sectores de la ciudad, como Casa Hogar y Pradera Dorada, con el objetivo de reconocer y consentir a las madres mazatlecas en su día.