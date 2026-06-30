$!Festejan en restaurantes del Paseo Olas Altas el triunfo de la selección de México ante Ecuador

Comensales y aficionados festejaron la noche de este martes en restaurantes del Paseo Olas Altas y la Plazuela Machado el triunfo de la selección de México ante su similar de Ecuador que le permitió el pase a octavos de final del Mundial de Futbol 2026.

Desde antes de las 18:00 horas se congregaron en algunos restaurantes del Centro Histórico de Mazatlán, pues el encuentro estaba programado para iniciar a esa hora, pero se pospuso para las 19:00 horas por la lluvia con actividad eléctrica que se registraba en la zona del Estadio Ciudad de México, en la capital del país.

Desde los primeros minutos las y los aficionados se emocionaron con las aproximaciones del equipo mexicano al arco rival, tanto con gritos de ¡México, México! como con sonidos de cornetas de plástico y ondear de algunas banderas tricolores.

Pero las emociones estallaron el minuto 22 del primer tiempo con el gol de Julián Quiñónez que puso adelante a la escuadra mexicana y en el mismo primer tiempo Raúl Jiménez marcó el 2 a 0 a favor de México.

En la segunda parte los dos equipos tuvieron aproximaciones a gol, lo que generaba emociones o nerviosismo entre decenas de mazatlecos y turistas nacionales y extranjeros que veían el encuentro en algunos restaurantes del Paseo Olas Altas.