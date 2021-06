$!Festejan ser padre entre la pandemia

Marco Antonio, entre el puerto y Sonora

El doctor Marco Antonio Burgos tiene un niño de 5 años de edad.

El pequeño se refleja en él, dice, porque le ha expresado que cuando sea grande quiere ser como su papá: doctor.

Sin embargo, el doctor Burgos dice que en su caso le ha sido difícil separarse de su familia, que vive en Sonora, por tener mayor conocimiento de su profesión. Tuvo que salir a otro estado.

“Él niño me dice que quiere ser doctor, pero yo le digo que no porque ahorita me dice que me extraña y que si yo no podía estudiar allá donde vive (en Sonora).”Le he tratado de explicar que es por un bien a futuro (el estar fuera y alejado de su familia), y sí, la verdad es difícil, pero él es el motorcito que lo impulsa a uno”, señala el profesionista.

El doctor Burgos expresa, aunque lo ve como un aliciente, que se da la oportunidad de ver a su familia una o dos veces al mes, allá en Sonora.