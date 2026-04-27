$!Festejan y aprenden a dar primeros auxilios durante el Día del Niño en Cruz Roja Mazatlán

A través de una visita guiada por sus instalaciones y otras divertidas actividades, la delegación mazatleca de Cruz Roja celebró este lunes el Día del Niño con dos grupos de alumnos de primarias locales, quienes pasaron una mañana de fiesta, juegos y recreación. Tras ganar la dinámica que lanzó Cruz Roja en redes sociales, niños y niñas de tercero “A” de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, así como de cuarto “A” de la Escuela Primaria Felipe Ángeles, pudieron conocer cómo trabajan los paramédicos de la corporación y aprender un poco de primeros auxilios.









Durante el recorrido, las infantes tuvieron la oportunidad de compartir labor humanitaria que Cruz Roja realiza diariamente; además de convivir con el personal de las áreas de Socorros, Servicios Médicos, Capacitación, Voluntariado de Damas, Juventud, Prevención y Administración, quienes explicaron de manera breve las funciones del día a día.







Como parte del festejo, los estudiantes participaron en actividades recreativas, destacando un simulacro de atención de paciente (con maniquís y peluches), práctica de RCP, traslado de paciente de ambulancia al hospital y un simulacro de conducción vial que fue del gusto de mucho pequeños. De igual modo, como no podía faltar en cada festejo infantil, se incluyeron actividades de una gran fiesta como el tradicional “dale, dale” a la piñata, convivencia con pastel, dulces y la entrega de reconocimientos simbólicos, en compañía de docentes y padres de familia, que acompañaron a sus hijos.







